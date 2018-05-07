施壓信曝光 中國限美航企30天改台灣標示

2018-05-07 23:12 中央社 華盛頓7日綜合外電報導



中國當局發函要求美國航空公司不得將台灣標註為國家，引發白宮重批。根據「華盛頓郵報」取得的通知信，中國民航局限航空公司30天內改善，否則將依信用管理辦法予以懲罰。

白宮5日罕見以「發言人」名義發出書面聲明指出，中國民用航空局4月25日致函36家外國航空公司，當中包含多家美國航空企業，要求這些業者在自家網站及文案上修改對台灣、香港及澳門的標示，以符合中國共產黨的標準。

白宮並批評，這根本就是「歐威爾式胡言亂語」（Orwellian nonsense），也是中國共產黨把自身政治觀點強加於美國公民及私人企業的不斷湧現趨勢之一。

華郵專欄作家羅金（Josh Rogin）取得其中一封中國民航局發給美國聯合航空公司（United Air LinesInc.）的通知信，當中寫道，中方已在2月27日發布「關於要求外航提交網站等宣傳途逕自查報告的通知」，要求就「官方網站、APP及其他宣傳途徑開展自查，並對將…台灣地區錯誤列為『國家』及其他不符合中國法律的情況立即採取措施加以整改。」

信中指出，經調查發現，聯合航空的官方網站和APP仍存在「違反中國法律，違背貴國政府一個中國政策的情況」。

中國民航局接著列出涉及台港澳的表述時，航空公司網站內容應遵守的規定，包括在「國別」選項欄中，不應將台灣和中國並列，應稱台灣為「中國台灣」或「中國台灣地區」。

此外，中國的地圖標示應包括台灣，台港澳的標示顏色應和中國相同。飛航目的地若按國家區分，不得將台灣和中國並列，可稱「中國台灣（地區）航點」，且不可歸為東南亞等其他地理區域，應歸入中國目錄項下。

中國民航局要求聯合航空公司在4月25日的發信日起30天內，按照要求完成改進並提交報告，否則將「依法依規採取進一步措施」，包括依據「民航行業信用管理辦法（試行）」列為「嚴重失信行為紀錄」，並「依法實施懲戒」，同時將通報中國國家互聯網信息辦公室等部門，依法採取行政處罰措施。

中方在信中提到「貴國政府一個中國政策」。但華郵專欄作家羅金指出，這曲解了美國政府政策，「美國並無一個中國政策。華府認知，北京的立場是只有一個包含台灣在內的中國，但美國對那個問題並無立場。美國政府不會同意台灣是中華人民共和國的一部分，美國企業也不應同意」。

墨卡托中國研究中心（Mercator Institute for China Studies）訪問研究員霍夫曼（Samantha Hoffman）告訴華郵，北京援引民航業信用管理辦法和網路安全等國內法律，讓他們對於「社會信用」之類的要求可以超越國界。

她說：「這也就是為何對社會信用體系的任何解讀，都必須納入中國國家安全定義的框架之下。而國家安全的首要考量，則是保護中國共產黨。」

曾替美國情報機構分析中國議題的馬提斯（Peter Mattis）則指出，白宮對於這起事件的反應是川普政府對中國立場持續朝更加強硬轉向的最新一例。

他說：「打壓台灣之外，更危險的是這清楚證明中國將以其社會管理制度制約外國企業和人民，要求他們遵循中國共產黨的立場。（在中國）做生意的成本已然提高。」