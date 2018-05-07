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省吃儉用數十年 紐約老婦遺愛捐2億多台幣

2018-05-07 22:44中央社 紐約7日綜合外電報導

美國紐約一位簡樸老婦布倫，過世後竟捐出820萬美元（約新台幣2億4473萬元）作慈善。布倫姪女表示，她低調成性極少談錢，甚至可能連丈夫都不清楚她接有如此財富。

紐約時報」報導，布倫（Sylvia Bloom）捐出624萬美元（約新台幣1億9000萬元），給下東城「亨利街安置會」（Henry Street Settlement），是這個社服團體成立125年來收到的最高額個人捐款

令人訝異的是這筆鉅額捐款並非來自億萬富翁，而是出自住在布魯克林區的布倫。她在同一律師事務所擔任了67年的秘書，直到96歲高齡退休，不久後於2016年去世。

布倫另外還捐出200萬美元，一半捐給紐約的亨特學院（Hunter College），另一半將設立獎學金。

布倫先觀察她服務的律師如何投資，再精明地累積財富，累積超過900萬美元（約台幣2億7000萬元）資產。甚至布倫關係最密切的親友，也不知道她幾十年來積累了這麼一大筆財富。

她的姪女羅克辛（Jane Lockshin）回憶道：「當她擔任祕書時，那是一個由祕書一手掌握老闆生活的時期，包括老闆的個人投資。」

羅克辛也是布倫的遺囑執行人，她說：「所以當老闆買一檔股票時，她會為他買進，然後自己也買相同但數量較少的股票，因為她領的是秘書的薪水。」

直到布倫走到生命盡頭，她在3間證券經紀商及11家銀行累積超過900萬美元資產的事，才被外界所知。羅克辛說，「那是驚呼老天的時刻」，因為即使是最親近的親人，布倫也從來不曾提起過這些錢。

布倫72歲的表姊伯恩斯坦（Flora Mogul Bornstein）表示，布倫的丈夫馬戈里斯（Raymond Margolies）曾是消防員，他在2002年去世。

她說，馬戈里斯退休後擔任教師並兼任藥劑師。即便兩人結婚了，布倫仍保有自己的姓氏，這顯示了她獨立的天性。

羅克辛說，幾乎所有財產都在布倫名下，甚至連馬戈里斯都很可能不知道他妻子的財產規模。

羅克辛表示：「她完全不愛花錢，她一件貂皮大衣都沒有。」

大家都知道布倫總是搭地鐵上班，即使2001年9月11日上午世界貿易中心（World Trade Center, WTC）遭恐怖攻擊時也是如此。她的辦公室就在WTC不遠處。

她多年好友海安（Paul Hyams）也說：「她從來不談錢，她也不過奢華生活。」「她並不招搖，也不想引起人們注意。」

紐約時報捐款恐怖攻擊
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