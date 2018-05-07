發現新粒子 美國UCLA教授王康隆獲獎

2018-05-07 13:54 世界日報 記者 世界日報 記者 張越 ／洛杉磯報導



UCLA教授王康隆獲獎。 圖擷自 UCLA 分享 facebook

美國洛杉磯加大（UCLA）華裔物理學家王康隆（Kang L Wang）獲得由國際純物理和應用物理學會（IUPAP）頒發的2018年磁力獎（Magnetism Award）和路易斯奈爾獎章（Nel Medal）。該獎項每隔三年頒發一次，是物理學界最重要的獎項之一。王康隆因為發現一種新的粒子（particle），可用於開發下一代量子計算機而獲獎。

IUPAP是一個非政府的國際學術機構，磁力獎設立於1922年，致力於獎勵物理學研究的最前沿成果。王康隆獲獎理由是發現手性馬約拉納費米粒子（chiral Majorana fermion），可以用於研發下一代量子計算機。王康隆在拓撲學自旋電子學（topological spintronics）方面的貢獻也有目共睹。

馬約拉納費米粒子是1937年，由義大利理論物理學家埃托馬約拉納發表論文，假想這種粒子存在，因此而命名，並被命名為「天使粒子」。王康隆和他團隊確認了這種粒子的存在，成果發表在2017年的「科學」期刊上。王康隆也是自旋電子學界的領軍人物。

王康隆將和另外兩位物理學家一同獲得磁力獎和奈爾獎章。自從2003年起，磁力獎和奈爾獎章合併，每三年頒獎一次，並且頒發給同一位得獎者。奈爾獎章是為紀念法國物理學家路易奈爾（Louis Nel）而設立。他是1975年諾貝爾物理學獎得主。王康隆目前是洛杉磯加大電子物理學和材料科學系教授，也是物理學和天文學教授。該獎項將於近日在舊金山市頒獎。

王康隆1964年在台灣國立成功大學取得電機工程學士學位，後到美國麻省理工學院就讀，分別於1966年和1970年獲得碩士和博士學位。王康隆2016年當選中華民國中央研究院院士，2017年接受台灣媒體採訪時，他表示願意將這種粒子命名為「太極粒子」。因為馬約拉納費米粒子正反同體，就像道家的陰陽八卦圖一樣。