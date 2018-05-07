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影／美國羅蘭岡華人 連署反大麻

2018-05-07 13:54世界日報 記者啟鉻／羅蘭岡報導

美國羅蘭岡華人協會會長、羅蘭學區教委陳正治，發起抵制商業用途大麻進駐羅蘭岡運動，並動員會員在當地超市徵集居民簽名，打算到洛杉磯縣縣政委員會議上陳情，表達抵制訴求。陳正治表示，已收集簽名逾千個，希望縣政委員會能夠暸解當地居民心聲，對縣政委員會的任何決定發揮影響。

這次活動從一周前開始，華協部分成員到當地華人超市門前，向進出居民解釋徵集簽名目的，以及一旦羅蘭岡允許商業用途種植、交易大麻，對當地社區及年輕人的危害，不少居民願意簽名支持。

一位參與活動的女性居民表示，一旦大麻在羅蘭岡允許商業種植，勢必導致社區治安受到負面影響。作為醫療用大麻可以理解，但一旦允許商業種植、買賣，到處充斥吸食大麻的味道，對年輕人健康及成長都不利。堅決反對商業種植大麻進入羅蘭岡。

羅蘭岡屬於洛杉磯縣府管轄區，沒有地方市政府，所以居民更擔心一旦允許商業種植大麻，危害更大，負面影響將比周邊城市更嚴重。

陳正治表示，2016年11月加州通過64號提案，即大麻成人使用法案（AUMA），娛樂大麻合法化，允許21歲以上成人每人種植不超過六棵的大麻做為個人使用。但各地方政府都有各自的城市法規，市府有權拒絕或提供商業種植大麻用途執照。

羅蘭岡歸縣政府管理，為了表達居民訴求，只能到縣政委員會會議陳情，影響縣政委員會決策。目前徵集簽名逾千人，還在持續增加，且沒有限制簽名數量，就是讓縣政委員會暸解華人抵制商業種植大麻，不要在羅蘭岡提供大麻業者商業用途許可。

在華協成員徵集簽名時，有居民對簽名單上提供住址表示擔憂，認為可能洩露自己的隱私。但通過暸解徵集簽名的目的後，欣然加入，並表示未來將參與華協活動，為華人群體維權，貢獻自己的心力。

羅蘭岡華人協會會長、羅蘭學區教委主席陳正治（右三）發起徵集居民簽名，反對未來羅蘭...
羅蘭岡華人協會會長、羅蘭學區教委主席陳正治（右三）發起徵集居民簽名，反對未來羅蘭岡可能商業種植大麻，並打算到縣政委員會議陳情華人訴求。圖為參與活動的部分華裔居民。 記者啟鉻／攝影
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羅蘭岡華人協會會長、羅蘭學區教委主席陳正治（右三）發起徵集居民簽名，反對未來羅蘭...
羅蘭岡華人協會會長、羅蘭學區教委主席陳正治（右三）發起徵集居民簽名，反對未來羅蘭岡可能商業種植大麻，並打算到縣政委員會議陳情華人訴求。圖為參與活動的部分華裔居民。 記者啟鉻／攝影
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