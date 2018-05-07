噴發火山離度假區百英哩 夏威夷旅遊局籲遊客免驚

2018-05-07 09:16 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



夏威夷大島幾勞亞火山（基拉韋厄火山）噴發，夏威夷旅遊局駐台辦事處代表許正昌說，此次噴發不影響航班降落，岩漿流出處與夏威夷大島度假勝地和觀光住宿地區距離遙遠，大家仍可享受夏威夷大島旅遊行程。

夏威夷旅遊局駐台辦事處轉述夏威夷州長大衛.井下（DAVID IGE）的話說，夏威夷將會全力確保當地居民的安全，州政府與各政府單位已將居民撤離，並強調此次噴發不影響觀光旅客，大家無須擔心。

外電報導，基拉韋厄火山持續有岩漿和致命毒氣噴出，上周四爆發以來已摧毀9棟房舍，當局下令1800人緊急疏散撤離。

許正昌表示，確保居民及觀光客的安全是觀光局的首要任務，若旅客已安排或未來規畫要到夏威夷大島遊玩，無須擔心會影響行程，但提醒遊客不要偏離大眾觀光區，以確保自身安全。他說，每年約有2萬餘名台灣人到夏威夷旅遊。

夏威夷旅遊局駐台辦事處指出， 大島觀光區集中在Kona與Kohala Coast，均位於夏威夷大島西邊，距離岩漿流出處有100英哩（約160公里），並有Munakea與 Maunaloa兩座山脈作為屏障保護。民眾常去的歐胡島、可愛島及茂宜島，這些地區都與幾勞亞火山有幾百英哩的距離。

不過因此次火山噴發，直升機無法飛越幾勞亞活火山上空進行觀光活動，夏威夷火山國家公園也已關閉無法參觀。幾勞亞活火山於1983年開始活躍，並成為夏威夷最受喜愛的景點之一，火山之旅是遊客最重要的行程之一。