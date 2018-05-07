親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩韓峰會影響
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

前後政權一致讚揚的奇文：〈臺灣通史序〉

夫妻報稅犯這4大錯… 小心連補帶罰大失血！

噴發火山離度假區百英哩 夏威夷旅遊局籲遊客免驚

2018-05-07 09:16聯合報 記者雷光涵╱即時報導

夏威夷大島幾勞亞火山（基拉韋厄火山）噴發，夏威夷旅遊局駐台辦事處代表許正昌說，此次噴發不影響航班降落，岩漿流出處與夏威夷大島度假勝地和觀光住宿地區距離遙遠，大家仍可享受夏威夷大島旅遊行程。

夏威夷旅遊局駐台辦事處轉述夏威夷州長大衛.井下（DAVID IGE）的話說，夏威夷將會全力確保當地居民的安全，州政府與各政府單位已將居民撤離，並強調此次噴發不影響觀光旅客，大家無須擔心。

外電報導，基拉韋厄火山持續有岩漿和致命毒氣噴出，上周四爆發以來已摧毀9棟房舍，當局下令1800人緊急疏散撤離。

許正昌表示，確保居民及觀光客的安全是觀光局的首要任務，若旅客已安排或未來規畫要到夏威夷大島遊玩，無須擔心會影響行程，但提醒遊客不要偏離大眾觀光區，以確保自身安全。他說，每年約有2萬餘名台灣人到夏威夷旅遊。

夏威夷旅遊局駐台辦事處指出， 大島觀光區集中在Kona與Kohala Coast，均位於夏威夷大島西邊，距離岩漿流出處有100英哩（約160公里），並有Munakea與 Maunaloa兩座山脈作為屏障保護。民眾常去的歐胡島、可愛島及茂宜島，這些地區都與幾勞亞火山有幾百英哩的距離。

不過因此次火山噴發，直升機無法飛越幾勞亞活火山上空進行觀光活動，夏威夷火山國家公園也已關閉無法參觀。幾勞亞活火山於1983年開始活躍，並成為夏威夷最受喜愛的景點之一，火山之旅是遊客最重要的行程之一。

夏威夷火山噴發。圖/ U.S. Geological Survey美國地質調查局...
夏威夷火山噴發。圖/ U.S. Geological Survey美國地質調查局提供
分享

夏威夷活火山
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

夏威夷火山岩漿 噴射70公尺高

2018-05-07 08:22

通俄案調查 朱利安尼：川普不需遵守特檢傳喚

2018-05-07 09:19

宛如末日！ 美原民保留地驚現191匹野馬橫屍遍野

2018-05-07 08:41

CIA局長被提名人哈斯柏 要求撤銷提名

2018-05-07 04:12

觀察站／白宮打台灣牌護美企 中美貿易談判衍生劇

2018-05-07 00:45

貿易開戰？ 反制陸 美國航協還有下一步

2018-05-07 00:23

白宮痛批陸施壓美民航犯「歐威爾式謬論」 府：感謝

2018-05-06 23:56

摃上川普分身 豔星暴風女：你辭職了斷

2018-05-06 22:48

罹癌美國參議員馬侃 不要川普參加他的葬禮

2018-05-06 17:38

蜜雪兒：別期待會有奇蹟人選拯救美國

2018-05-06 16:52

影／嬰兒車衝進馬路 貨車神救援

2018-05-06 16:29

才被川普提名扶正 ICE代局長霍曼將退休

2018-05-06 14:20

英媒爆：為退伊朗核協 川普雇人挖官員黑資料

2018-05-06 13:39

大陸駐美使館 首度開放參觀

2018-05-06 13:35

這次白宮說話了…背後原因 別以為愛台灣

2018-05-06 13:34

美國犯案中國受審 司法合作開大門？

2018-05-06 13:32

陸施壓美國民航勿列台港澳為國家 白宮怒斥

2018-05-06 13:28

北京上綱上線伸手美企業 踩華府紅線

2018-05-06 13:20

川普說鬆綁槍管能防巴黎恐攻 遭批粗鄙無能

2018-05-06 13:15

中侵門踏戶發函美航 白宮聲明諷中共「政治正確」

2018-05-06 10:33

想退出伊朗核協議想瘋了？ 川普雇人挖協商官員黑資料

2018-05-06 10:18

川普公然模仿巴黎恐攻槍手「砰砰」 法外交部怒斥無禮

2018-05-06 08:40
看更多

熱門文章

這次白宮說話了…背後原因 別以為愛台灣

2018-05-06 13:34

一絲不掛看展！ 巴黎博物館開放161名裸體民眾參觀

2018-05-06 13:48

「馬克思是對的」200歲冥誕 全世界仍愛他的只有這國

2018-05-06 11:00

霍金遺作 暗示有平行宇宙

2018-05-06 22:51

拍攝長頸鹿遭攻擊 獲獎攝影師高處墜地頭骨碎裂身亡

2018-05-06 11:43

讀3年不懂英文 中國留學生告學校 「沒翻譯」違反人權

2018-05-06 14:44

凱特曬娃 拍夏綠蒂親吻路易小王子

2018-05-06 13:39

「生太多男的」 中印兩大國吞性別失衡苦果

2018-05-06 17:31

郵輪管線破 水淹客艙慘變鐵達尼號情節

2018-05-06 17:28

凱特掌鏡拍寶寶萌照！ 夏綠蒂親吻路易小王子超溫馨

2018-05-06 09:45

罹癌美國參議員馬侃 不要川普參加他的葬禮

2018-05-06 17:38

川金會走調？北韓批美施壓 無助去核

2018-05-07 00:42

杜拜公主稱遭虐逃離王室 印度當局途中攔截逮人

2018-05-06 13:50

CIA局長被提名人哈斯柏 要求撤銷提名

2018-05-07 04:12

摃上川普分身 豔星暴風女：你辭職了斷

2018-05-06 22:48

印度少女遭輪姦 舉報後竟被燒死

2018-05-06 13:30

宛如末日！ 美原民保留地驚現191匹野馬橫屍遍野

2018-05-07 08:41

金正恩胞妹 南北韓終戰大功臣

2018-05-07 00:44

菲媒引述杜特蒂言論 中國將保護菲律賓

2018-05-06 14:32

影／嬰兒車衝進馬路 貨車神救援

2018-05-06 16:29

蜜雪兒：別期待會有奇蹟人選拯救美國

2018-05-06 16:52

少女慘遭輪暴並活活燒死 印度警方逮主嫌

2018-05-06 20:07

觀察站／白宮打台灣牌護美企 中美貿易談判衍生劇

2018-05-07 00:45

北韓拚經濟先找電 傳當局下令檢查荒廢逾十年核反應爐

2018-05-06 17:51

美國若禁止軍售 土耳其揚言報復

2018-05-06 20:30

批美阻止軍售 杜特蒂：中國會保護菲律賓

2018-05-07 00:42

中國施壓更名矮化台灣 國際航空業應對一次看懂

2018-05-06 15:48

白宮痛批陸施壓美民航犯「歐威爾式謬論」 府：感謝

2018-05-06 23:56

中國反分裂施壓更名台灣 一次看懂

2018-05-06 14:42

夏威夷火山岩漿 噴射70公尺高

2018-05-07 08:22

紐西蘭總理新挑戰…當媽媽

2018-05-07 00:44

中侵門踏戶發函美航 白宮聲明諷中共「政治正確」

2018-05-06 10:33

川普一場演講 同時惹毛英法

2018-05-06 13:39

波克夏9年來首虧 股神坦承錯看谷歌、亞馬遜

2018-05-06 13:25

影／英不完美「完美女神」 揭網美照真相

2018-05-06 18:04

巴菲特坦承看走眼Google、亞馬遜

2018-05-06 23:27

貿易開戰？ 反制陸 美國航協還有下一步

2018-05-07 00:23

為求退出伊朗核協議 川普團隊遭爆耍奧步

2018-05-06 21:31

因應俄羅斯日增威脅 美重建第二艦隊

2018-05-06 10:17

極權主義代名詞 「歐威爾式」廣為使用

2018-05-06 21:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top