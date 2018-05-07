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通俄案調查 朱利安尼：川普不需遵守特檢傳喚

2018-05-07 09:19中央社 華盛頓6日綜合外電報導

特別檢察官穆勒警告不排除向美國總統川普（圖）發傳票，川普的律師朱利安尼今天說，川...
特別檢察官穆勒警告不排除向美國總統川普（圖）發傳票，川普的律師朱利安尼今天說，川普不需遵守特檢傳喚。穆勒正在調查川普陣營是否曾與俄羅斯勾結。聯合報系資料照
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特別檢察官穆勒（Robert Mueller）警告不排除向美國總統川普發傳票，川普的律師朱利安尼今天說，川普不需遵守特檢傳喚。穆勒正在調查川普陣營是否曾與俄羅斯勾結。

然而，朱利安尼（Rudy Giuliani）同時表示，總統「有意出面作證」，因此「我們與特檢穆勒的確有可能找出解決問題的辦法」。朱利安尼近日加入川普法律團隊以來，他的聲明已造成一些混淆。

曾任聯邦檢察官的前紐約市長朱利安尼在美國廣播公司（ABC）節目「本週」（This Week）被問到假如穆勒發出傳票，川普是否會遵守傳喚。

朱利安尼回應說：「我們不需要這麼做。他是美國總統，我們可以主張擁有與其他總統相同的特權。」

前總統柯林頓（Bill Clinton）曾在當局調查他與時任白宮實習生呂茵斯基（Monica Lewinsky）的關係期間，拒絕遵守傳喚，但他最終仍向大陪審團作證，歷時超過兩個小時。

當朱利安尼被問到，如果川普與穆勒面對面，是否有信心川普將不會行使美國憲法第5修正案賦予他的緘默權。朱利安尼回說：「這種事我哪來的信心？…美國每一位律師都會認為他是傻瓜才去作證。」

不過，朱利安尼也提出一連串要點，暗示川普團隊已仔細考量過川普可能接受傳喚的架構。

朱利安尼說，他希望作證時間能控制在「兩個半小時。而流程須經安排…而非宣誓作證。只能以問答方式進行，且我們必須事先得知相關問題」。

他還說：「因此，我們的確有可能與特檢穆勒找出解決問題的辦法，因為直接與他合作是好的方式。」

但他也表示，任何這類計畫都有可能破局，端看調查進行的情況而定。

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