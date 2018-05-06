摃上川普分身 豔星暴風女：你辭職了斷

2018-05-06 22:48 中央社 華盛頓6日綜合外電報導



聲稱曾與美國總統川普有染的AV女星「暴風女丹尼爾斯」本尊，在脫口秀節目中摃上川普分身，還逗弄對方說，結束兩人豔史拖棚歹戲的唯一辦法，就是他辭職回家吃自己。

法新社報導，當「暴風女丹尼爾斯」（StormyDaniels）現身國家廣播公司（NBC）節目「週六夜現場」（Saturday Night Live ）的開場短劇，現場尖叫和掌聲不絕於耳，頓時陷入轟動。

這場戲的橋段是，演員亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）模仿的川普，要求男星班史提勒（Ben Stiller）模仿的川普私人律師柯恩（Michael Cohen）致電暴風女丹尼爾斯。當她接起電話，川普就說自己要監聽。柯恩問她旁邊有沒有人。

「妳現在穿什麼？」

假川普聞言忍不住噗嗤笑將起來，然後自己接話。

本名史黛芬妮．柯立福（Stephanie Clifford）的暴風女丹尼爾斯聲稱2006年與川普有段風花雪月，他始終否認。

不過柯恩已承認，2016年選前付給她13萬美元（約新台幣378萬元）封口費。川普本來否認兩人有染，並說不知封口費的事，詎料新律師朱利安尼（RudyGiuliani）本週爆料川普償還柯恩13萬美元，有違反聯邦競選財務法之虞。

常走鹹濕路線的劇情高潮迭起，川普後來問女主角，要怎樣才能讓這件事成為過眼雲煙？

她帶著一抹笑意答道：「辭職回家吃自己。」

只見假川普先是兀自對朝鮮半島核危機取得進展等連串成就侃侃而談，然後自問，為何跟丹尼爾斯的事就是擺不平呢？

她說：「抱歉，唐納（川普的名字），已經太遲了，我知道你不相信氣候變遷這種事，但是寶貝，等著迎接老娘這場暴風吧。」