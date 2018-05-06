美全國步槍協會大會引抗議 擁反兩派上街

2018-05-06 19:27 中央社 達拉斯5日綜合外電報導



美國發生一連串大型槍擊事件讓槍枝議題再次浮上檯面，擁槍與反槍兩派民眾今天在全國步槍協會（NRA）於達拉斯（Dallas）舉辦的年度大會外抗議。

路透社報導，美國總統川普（Donald Trump）昨天對全國步槍協會成員發表演說的會議中心對街今天舉辦「為了改革集會」（Rally4Reform）活動，吸引約200名示威人士聚集，他們要求更嚴格管控槍枝販售。許多人穿著橘色衣服，這已成為槍枝管制運動的代表色。

抗議人士看著奧利佛（Manuel Oliver）在牆壁上噴出一幅壁畫，畫中許多孩童逃竄，一名背著背包的學生被步槍十字瞄準線鎖定。佛羅里達州派克蘭（Parkland）道格拉斯中學（Marjory Stoneman DouglasHigh School）2月14日發生槍擊事件，造成17人喪生，奧利佛17歲的兒子喬奎因（Joaquin）是其中之一。

當他用鐵鎚敲擊牆面模擬槍枝聲響時，許多人感到害怕，還有一些人啜泣起來。

針對熱情擁抱全國步槍協會的川普，奧利佛說：「你昨天出現在錯誤的地方。」「你應該和我們這群人對話。」

兩小時之後，約150人在同一地點參加反制抗議活動，表達對全國步槍協會的支持，許多人攜帶武器，把步槍背在肩上。

55歲的德州居民霍恩（Teri Horne）帶著寫有「少惹我」（Don't Tread On Me）的旗幟，身上有一把步槍，還有一把手槍掛在臀部的皮套上，她與兩名支持槍枝管制的男子展開辯論。經過20分鐘激烈討論後，大家握手並分道揚鑣。

霍恩表示，她支持全國步槍協會，除了最近少數幾個例外。

提到全國步槍協會支持限制撞火槍托（Bump stock），她說：「撞火槍托讓我有點猶豫，因為這是一扇敞開的門、一種險坡效應（slippery slope），導致更多傷害行為。」撞火槍托能讓半自動步槍幾乎像機關槍般連發開火。

霍恩說：「他們做得很好，我支持他們，但有時候有些事我們不同意。」