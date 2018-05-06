影／嬰兒車衝進馬路 貨車神救援

2018-05-06 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



南韓一位阿嬤日前堆著嬰兒車帶孫子外出，不小心在人行道上摔了一跤，導致手中的嬰兒車衝出人行道、衝進馬 路，所幸一位機警的貨車駕駛見狀趕緊煞車擋住嬰兒車繼續衝入車道中，成功防止憾事發生。

正起事件都被另一台汽車的行車紀錄器拍下來，只見當下路口多輛汽車準備要左轉時，一台嬰兒車從人行道上衝 入馬路，根據目擊證人，當下有路人試著要擋住嬰兒車，但沒來得及，所幸一輛正要左轉的藍色貨車駕駛見狀， 迅速減速把車停在路口，並成功用前輪擋住衝入車陣的嬰兒車。

貨車司機事後表示，他在路口準備左轉時，看到一台嬰兒車滑出人行道，漸漸加速衝向路口，指出雖然嬰兒車有 蓋子，但他還是隱約看到裡面有小孩，讓他嚇了一大跳；他也補充解釋，因為貨車底盤較高，擔心要是嬰兒車迎 面撞上貨車車身，恐造成車內嬰兒受傷或是卡在車底等意外，因此必須用輪胎才能安全擋住嬰兒車。

嬰兒父母表示，多虧貨車司機的急中生智，小孩並沒有受傷，阿嬤除了輕微外傷之外並無大礙，而在事後致電表 達感激時，貨車司機還不斷關心小孩和阿嬤的情況，真的非常令人感動；同時，嬰兒的爸爸也表示，未能找到事 後幫忙把嬰兒車拉回人行道的婦女，並親自道謝，感到非常抱歉。