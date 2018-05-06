親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩韓峰會影響
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

管中閔聲明：莫用「挺管」、「反管」標籤 反對政治介入

吳茂昆爭議衝擊國教？ 課審大會遲了1小時才開成會

影／嬰兒車衝進馬路 貨車神救援

2018-05-06 16:29聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

南韓一位阿嬤日前堆著嬰兒車帶孫子外出，不小心在人行道上摔了一跤，導致手中的嬰兒車衝出人行道、衝進馬 路，所幸一位機警的貨車駕駛見狀趕緊煞車擋住嬰兒車繼續衝入車道中，成功防止憾事發生。

正起事件都被另一台汽車的行車紀錄器拍下來，只見當下路口多輛汽車準備要左轉時，一台嬰兒車從人行道上衝 入馬路，根據目擊證人，當下有路人試著要擋住嬰兒車，但沒來得及，所幸一輛正要左轉的藍色貨車駕駛見狀， 迅速減速把車停在路口，並成功用前輪擋住衝入車陣的嬰兒車。

貨車司機事後表示，他在路口準備左轉時，看到一台嬰兒車滑出人行道，漸漸加速衝向路口，指出雖然嬰兒車有 蓋子，但他還是隱約看到裡面有小孩，讓他嚇了一大跳；他也補充解釋，因為貨車底盤較高，擔心要是嬰兒車迎 面撞上貨車車身，恐造成車內嬰兒受傷或是卡在車底等意外，因此必須用輪胎才能安全擋住嬰兒車。

嬰兒父母表示，多虧貨車司機的急中生智，小孩並沒有受傷，阿嬤除了輕微外傷之外並無大礙，而在事後致電表 達感激時，貨車司機還不斷關心小孩和阿嬤的情況，真的非常令人感動；同時，嬰兒的爸爸也表示，未能找到事 後幫忙把嬰兒車拉回人行道的婦女，並親自道謝，感到非常抱歉。

影片上傳網路後引發熱論，網友紛紛稱讚貨車司機反應快速，紛紛留言表示，「讚！思慮很周到」、「真英雄， 太厲害了！」、「短短幾秒就想這麼多，太強了」、「神救援無誤」、「這種人簡直就是復仇者聯盟」等。

一名南韓阿嬤推孫外出不慎摔跤，導致嬰兒車衝出人行道，對向卡車神救援，煞車擋救嬰兒...
一名南韓阿嬤推孫外出不慎摔跤，導致嬰兒車衝出人行道，對向卡車神救援，煞車擋救嬰兒車，阻止悲劇發生。翻攝 보배드림TV
分享

嬰兒
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

這次白宮說話了…背後原因 別以為愛台灣

2018-05-06 13:34

蜜雪兒：別期待會有奇蹟人選拯救美國

2018-05-06 16:52

才被川普提名扶正 ICE代局長霍曼將退休

2018-05-06 14:20

英媒爆：為退伊朗核協 川普雇人挖官員黑資料

2018-05-06 13:39

大陸駐美使館 首度開放參觀

2018-05-06 13:35

美國犯案中國受審 司法合作開大門？

2018-05-06 13:32

陸施壓美國民航勿列台港澳為國家 白宮怒斥

2018-05-06 13:28

北京上綱上線伸手美企業 踩華府紅線

2018-05-06 13:20

川普說鬆綁槍管能防巴黎恐攻 遭批粗鄙無能

2018-05-06 13:15

中侵門踏戶發函美航 白宮聲明諷中共「政治正確」

2018-05-06 10:33

想退出伊朗核協議想瘋了？ 川普雇人挖協商官員黑資料

2018-05-06 10:18

川普公然模仿巴黎恐攻槍手「砰砰」 法外交部怒斥無禮

2018-05-06 08:40

美國華府使館開放日 中使館首度「敞開大門」

2018-05-06 03:18

白宮聲明提台灣 川普「強烈」反對陸施壓美航空公司

2018-05-06 02:04

1975年命案大逆轉 甘迺迪姪兒獲撤罪

2018-05-05 22:20

不點名批川普 加州州長布朗：發動貿易戰很蠢

2018-05-05 21:33

川普支持擁槍 大讚步槍協會是愛國組織

2018-05-05 21:17

美法官質疑穆勒無所不用其極 查通俄門越權

2018-05-05 21:11

川普封口費女主角 脫衣舞俱樂部重操舊業

2018-05-05 17:02

川普護槍扯倫敦持刀犯罪猖獗 還模仿用刀刺人動作

2018-05-05 14:39

挺強硬外交 蓬佩奧：和平解決問題的辦法

2018-05-05 14:27
看更多

熱門文章

白宮聲明提台灣 川普「強烈」反對陸施壓美航空公司

2018-05-06 02:04

巴菲特三個錯誤...投資人可引以為戒

2018-05-06 00:17

這次白宮說話了…背後原因 別以為愛台灣

2018-05-06 13:34

「馬克思是對的」200歲冥誕 全世界仍愛他的只有這國

2018-05-06 11:00

一絲不掛看展！ 巴黎博物館開放161名裸體民眾參觀

2018-05-06 13:48

股神巴菲特嘆：低估亞馬遜執行長貝佐斯能力

2018-05-06 08:14

巴菲特預言「夢魘」成真 波克夏因會計新規出現淨損

2018-05-05 20:44

股神夢魘成真 波克夏虧損

2018-05-06 00:15

川普封口費女主角 脫衣舞俱樂部重操舊業

2018-05-05 17:02

經濟解析／巴菲特大買蘋果股 反映科技業的喜與憂

2018-05-05 23:43

凱特掌鏡拍寶寶萌照！ 夏綠蒂親吻路易小王子超溫馨

2018-05-06 09:45

噁！小強爬進她耳朵 花了九天才清完屍骸

2018-05-05 17:35

拍攝長頸鹿遭攻擊 獲獎攝影師高處墜地頭骨碎裂身亡

2018-05-06 11:43

英國王室喜迎準王妃 80年前卻嫌棄她

2018-05-05 22:32

讀3年不懂英文 中國留學生告學校 「沒翻譯」違反人權

2018-05-06 14:44

日副相麻生：性騷擾不是罪 和殺人不一樣

2018-05-05 22:52

凱特曬娃 拍夏綠蒂親吻路易小王子

2018-05-06 13:39

俄爆全國反普亭連任大規模示威 逾千人被捕

2018-05-05 23:36

1975年命案大逆轉 甘迺迪姪兒獲撤罪

2018-05-05 22:20

川普公然模仿巴黎恐攻槍手「砰砰」 法外交部怒斥無禮

2018-05-06 08:40

杜拜公主稱遭虐逃離王室 印度當局途中攔截逮人

2018-05-06 13:50

馬來西亞擔心阿扁槍擊案在國會大選重演

2018-05-05 21:02

印度少女遭輪姦 舉報後竟被燒死

2018-05-06 13:30

40％！阿根廷狂升息

2018-05-06 01:24

中侵門踏戶發函美航 白宮聲明諷中共「政治正確」

2018-05-06 10:33

美國華府使館開放日 中使館首度「敞開大門」

2018-05-06 03:18

川普支持擁槍 大讚步槍協會是愛國組織

2018-05-05 21:17

日媒：川普提削減駐韓美軍 安倍反對

2018-05-05 17:52

傳中美商討促北韓非核化 北京要求撤薩德

2018-05-05 22:34

因應俄羅斯日增威脅 美重建第二艦隊

2018-05-06 10:17

印度悲歌 16歲少女遭綁強暴後被活活燒死

2018-05-05 21:26

美法官質疑穆勒無所不用其極 查通俄門越權

2018-05-05 21:11

影／川金會何時登場？ 韓媒：6月第3周在新加坡

2018-05-05 17:45

北京上綱上線伸手美企業 踩華府紅線

2018-05-06 13:20

中國反分裂施壓更名台灣 一次看懂

2018-05-06 14:42

不點名批川普 加州州長布朗：發動貿易戰很蠢

2018-05-05 21:33

菲媒引述杜特蒂言論 中國將保護菲律賓

2018-05-06 14:32

升息要升到多高 Fed官員看法不一

2018-05-05 19:23

北韓時間調快30分鐘 時區與南韓一致

2018-05-05 17:24

中國施壓更名矮化台灣 國際航空業應對一次看懂

2018-05-06 15:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top