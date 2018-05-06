美國犯案中國受審 司法合作開大門？

2018-05-06 13:32 世界日報 編譯組／綜合報導



洛杉磯時報日前對近十年前在洛杉磯犯下槍擊案，殺害三人華裔嫌犯崔泰之（Tai Zhi Cui，譯音）與其他兩起在美國犯案，於中國被起訴的案件進行審查，這些案件屬於首例，可能為之後類似案件敞開中美合作大門，特別是擁有大量中國移民的南加州。圖片來源/ingimage 分享 facebook

洛杉磯時報日前對近十年前在洛杉磯犯下槍擊案，殺害三人華裔嫌犯崔泰之（Tai Zhi Cui，譯音）與其他兩起在美國犯案，於中國被起訴的案件進行審查，這些案件屬於首例，可能為之後類似案件敞開中美合作大門，特別是擁有大量中國移民的南加州。

崔案發生在2006年10月。一名男子走進韓國城一家餐廳，槍擊三人頭部，一名餐廳業主，一名員工與員工男友遇害，警方鎖定崔泰之。

崔泰之曾與員工康慶熙（Kyung Hee Kang，譯音）約會，後來被警方描述為不安定的關係。

案發前幾小時，崔與康和康的新男友金盛雄（Seong Ung Kim，譯音）有所爭執，當崔回來，碰到他倆與餐廳共同擁有者Jae Woong Cho，隨後犯案。調查人員在崔的公寓發現血跡和凶器，當時55歲的崔泰之逃到墨西哥，案件兩年未能破案，直到韓國城商人聯繫了洛杉磯市警局。

該商人近期去過中國瀋陽，崔泰之家鄉，他在韓國媒體上讀過這起謀殺案，認為崔可能是當時在機場接他的出租車司機。該案首席調查人員Greg Stearns認為此線索相當有理，他們認為崔泰之可能已回到中國，但中美雙方並無引渡協定。

洛杉磯市警局要求中國當局協助，希望證實崔在瀋陽，同時尋求聯邦法警局（U.S. Marshals Service）與聯邦調查局提供協助。然而幾年下來，仍沒有得到來自中國的回應。

洛杉磯市警局警官Walt Teagu與中國有深厚聯繫，他曾在1980年代中期在北京念書，獲得中文碩士學位，並在那認識妻子。2014年他利用回中國探望岳父母，透過聯邦調查局探員打探該案，這次中方有了回應。

美方提供蒐集到的證據，包括崔泰之指紋、凶器上受害者血跡，與餐館外的槍枝等，中國警方逮捕崔泰之。之後中國警方到洛杉磯，查看謀殺現場，重新約談主要證人等，並把槍枝、DNA和其他證物帶回中國，對崔泰之進行盤問。崔泰之最初承認殺人，後又否認犯案，並指明他人犯案。Stearns花了數周時間尋找他口中的這些人，最後了解這些人都不存在。

2017年10月，洛杉磯調查團隊返回瀋陽。官員指出，崔泰之的律師辯稱，他因前女友據稱欠他債務，當時生氣且酒醉下犯案。

當Teague在天安門廣場附近會見了近20名中國警方，一名高階官員隨後向洛杉磯警局中尉Teague提出一項提議，「我們非常有興趣審判他。」

去年底，崔泰之被三名中國法官組成的小組裁定有罪並起訴。Teague與其他美國官員說，他們較希望在美國對崔起訴，但相信與中方合作比讓他自由更好，他們認為崔得到公平審判。

中國法律制度涵蓋了法國與德國法律體系，審判時由三名法官小組裁定，律師的作用不如美國體系。

中國法律專家說，近幾十年來的改革，為被告提供更多保障，但制度仍嚴重偏袒控方。此外中國法律制度，在脅迫口供，迅速處決和出於政治動機的逮捕等方面相當出名。許多審判不公開，法庭檔案通常無法公開閱讀。在美國，崔泰之的案件通常會審理數周，在中國僅花90分鐘。

崔在審判時有一位律師，但美國和北京記者無法獲得與案件相關的律師姓名或文件，這些訊息在美國法院很容易取得。

美國司法部和國務院官員拒絕評論他們機構是否參與此案。瀋陽當局也拒絕對此案評論，中國駐洛杉磯總領館一位發言人在書面聲明中表示，中國對被指控犯罪的公民具有「完全司法管轄權。」

然而，研究中國刑事司法體系，Seton Hall法學院教授Margaret Lewis說，美國不想說「沒有辦法，我們從未合作過」，「但我們一旦為此敞開大門，要在哪裡劃定界線？」