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想退出伊朗核協議想瘋了？ 川普雇人挖協商官員黑資料

2018-05-06 10:18聯合報 記者季晶晶╱即時報導

英國衛報引述觀察家報報導，美國總統川普幕僚去年5月雇用以色列私人情報組織，調查歐巴馬政府參與協商伊朗核子協定的重要官員，希望挖出他們的黑資料，讓川普有藉口可退出伊朗核子協定，被鎖定的對象包括歐巴馬的副國安顧問羅茲（Ben Rhodes）和副總統拜登的國安顧問卡爾（Colin Kahl）。

這宗報導距離川普在5月12日最後期限，決定是否退出或遵守限制伊朗核計畫的國際協定，只剩幾天時間。

英國前外相史卓說：「這些是非比尋常的駭人指控，但也彰顯川普和以色列總理內唐亞胡的急切程度，沒能詆毀這項協議，就去抺黑周邊人士。」另一位要求匿名的前英國高階外交官說：「這樣做太過份。協商就是為了不玩這種骯髒伎倆。」

消息人士指出，和川普團隊有關的官員一年前、在川普訪問特拉維夫的數天後，聯絡調查人員。川普承諾內唐亞胡，伊朗永遠不會擁有核武。知悉「骯髒伎倆」細節的人士說：「代表川普的人將抹黑那些強力促成核協議的人，讓美國更容易退出。」

根據觀察家報取得的文件，私人情報組織委託的調查員被告知，去挖當時羅茲和卡爾兩人政治生涯和私生活的黑料，包括交友、和親伊朗遊說人士的往來，以及核子協議是否讓他們獲致私人或政治上的利益。

調查員顯然也被告知，聯絡出名的伊朗籍美國人，以及包括紐約時報、MSNBC電視網、大西洋雜誌、Vox網站、以色列報紙Haaretz在內的親伊朗核協議且經常聯絡羅茲和卡爾的媒體記者，試圖找出他們是否違規分享敏感情報。

調查員檢視過羅茲在紐時發表的評論，他承認靠資淺記者創音「回音室」，協助動搖民意以保住伊朗核協議。抹黑行動也想弄清羅茲是否支持歐巴馬最後一任國安顧問萊斯的要求，揭露因外國目標遭監控而同被監聽的川普政權移交小組官員身分。

雖然消息人士證實川普的人接觸並提供初期攻堅計畫給調查員，但執行進度、期間長短，以及挖出那些黑料，目前都還不明朗。

美國前總統歐巴馬的白宮副國安顧問羅茲。路透
美國前總統歐巴馬的白宮副國安顧問羅茲。路透
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美國前副總統拜登的國安顧問卡爾。法新社
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