親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩韓峰會影響
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

對國家政治紛爭失望！教部拔管 教師爆「逃難潮」

川普公然模仿巴黎恐攻槍手「砰砰」 法外交部怒斥無禮

2018-05-06 08:40聯合報 記者許祖菱╱即時報導

美國總統川普4日在德州達拉斯全美步槍協會（NRA）演說中提到，2015年巴黎恐攻發生時，法國民眾若能合法擁搶，也許可以阻止悲劇發生。川普演說時舉起右手，模仿槍手射擊姿勢，形容恐攻現場「砰！這裡一個。砰！那裡一個。」無禮行徑引起法國輿論一面倒撻伐。

英國廣播公司（BBC）報導，巴黎連環恐攻一共帶走130人性命，事實上，搶手是攜帶半自動步槍隨機掃射民眾，還有自殺炸彈客在人潮聚集餐廳引爆腰間炸彈。

法國外交部已呼籲川普，應該尊重恐攻受害者們的感受。外交部聲明提到：「法國當局對於川普總統對2015年11月13日巴黎攻擊事件的發言表達堅決不滿，要求應尊重受害者們相關記憶。」

川普在NRA演說提到，法國巴黎世界上槍枝官制最嚴格的地方，沒有人擁槍自重。川普接下來說：「他們（恐攻受害者）被一小群武裝恐怖分子殘酷殺害。那些嫌犯慢慢來，一個接一個開槍。砰！這裡一個！砰！那裡一個。」

法國前總統歐蘭德（François Hollande）批評川普言論「可恥」，但法國總統馬克宏目前尚未發表任何回應。

此外，川普為了維護美國擁槍權，還批評倫敦「槍枝管制法嚴到不行」，但是持刀犯罪猖獗。

川普說：「他們沒有槍，他們有刀，這家醫院裡滿地是血。他們說就跟戰區的軍醫院一樣糟。」他接著模仿用刀刺人的動作說：「刀、刀、刀、刀。」川普的說法也讓英國人火大，一場演說得罪了英法兩個盟邦。

川普模仿巴黎恐攻槍手姿勢，形容攻擊現場「砰！這裡一個。砰！那裡一個。」無禮行徑引...
川普模仿巴黎恐攻槍手姿勢，形容攻擊現場「砰！這裡一個。砰！那裡一個。」無禮行徑引起法國輿論一面倒撻伐。翻攝自YouTube
分享

川普巴黎恐攻法國
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

白宮聲明提台灣 川普「強烈」反對陸施壓美航空公司

2018-05-06 02:04

美國華府使館開放日 中使館首度「敞開大門」

2018-05-06 03:18

1975年命案大逆轉 甘迺迪姪兒獲撤罪

2018-05-05 22:20

不點名批川普 加州州長布朗：發動貿易戰很蠢

2018-05-05 21:33

川普支持擁槍 大讚步槍協會是愛國組織

2018-05-05 21:17

美法官質疑穆勒無所不用其極 查通俄門越權

2018-05-05 21:11

川普封口費女主角 脫衣舞俱樂部重操舊業

2018-05-05 17:02

川普護槍扯倫敦持刀犯罪猖獗 還模仿用刀刺人動作

2018-05-05 14:39

挺強硬外交 蓬佩奧：和平解決問題的辦法

2018-05-05 14:27

擄屍勒贖？ 驗屍官要拿到錢才給死亡證明

2018-05-05 11:59

美撤銷臨時保護身分 宏都拉斯表示遺憾

2018-05-05 11:39

豔星封口費風波 川普怒斥：別再追這鳥事

2018-05-05 11:01

美拄拐杖爺爺機智助警 伸腿絆倒持槍嫌犯

2018-05-05 09:49

火山噴發百人撤 6.9強震襲夏威夷

2018-05-05 09:45

夏威夷火山噴發 規模5.7地震來襲

2018-05-05 07:25
看更多

熱門文章

白宮聲明提台灣 川普「強烈」反對陸施壓美航空公司

2018-05-06 02:04

巴菲特預言「夢魘」成真 波克夏因會計新規出現淨損

2018-05-05 20:44

杜拜公主蹺家 法國特務暗助 印度攪局截人 她自由夢碎

2018-05-05 11:00

巴菲特三個錯誤...投資人可引以為戒

2018-05-06 00:17

川普封口費女主角 脫衣舞俱樂部重操舊業

2018-05-05 17:02

股神夢魘成真 波克夏虧損

2018-05-06 00:15

倫敦機場海關察覺貨箱有異 開箱驚見50隻鱷魚

2018-05-05 13:53

噁！小強爬進她耳朵 花了九天才清完屍骸

2018-05-05 17:35

經濟解析／巴菲特大買蘋果股 反映科技業的喜與憂

2018-05-05 23:43

日副相麻生：性騷擾不是罪 和殺人不一樣

2018-05-05 22:52

澳洲人不愛 硬幣逐漸消失

2018-05-05 10:57

擄屍勒贖？ 驗屍官要拿到錢才給死亡證明

2018-05-05 11:59

俄爆全國反普亭連任大規模示威 逾千人被捕

2018-05-05 23:36

1975年命案大逆轉 甘迺迪姪兒獲撤罪

2018-05-05 22:20

股神巴菲特嘆：低估亞馬遜執行長貝佐斯能力

2018-05-06 08:14

馬來西亞擔心阿扁槍擊案在國會大選重演

2018-05-05 21:02

來這裡的小木屋度假 別想上網

2018-05-05 12:18

英國王室喜迎準王妃 80年前卻嫌棄她

2018-05-05 22:32

火山噴發百人撤 6.9強震襲夏威夷

2018-05-05 09:45

日媒：川普提削減駐韓美軍 安倍反對

2018-05-05 17:52

川普支持擁槍 大讚步槍協會是愛國組織

2018-05-05 21:17

加州GDP超越英國 登全球第5大經濟體

2018-05-05 14:00

美國華府使館開放日 中使館首度「敞開大門」

2018-05-06 03:18

傳中美商討促北韓非核化 北京要求撤薩德

2018-05-05 22:34

印度悲歌 16歲少女遭綁強暴後被活活燒死

2018-05-05 21:26

豔星封口費風波 川普怒斥：別再追這鳥事

2018-05-05 11:01

川普護槍扯倫敦持刀犯罪猖獗 還模仿用刀刺人動作

2018-05-05 14:39

美法官質疑穆勒無所不用其極 查通俄門越權

2018-05-05 21:11

影／川金會何時登場？ 韓媒：6月第3周在新加坡

2018-05-05 17:45

法航罷工薪資談判破裂 執行長被迫下台

2018-05-05 09:59

川普公然模仿巴黎恐攻槍手「砰砰」 法外交部怒斥無禮

2018-05-06 08:40

美拄拐杖爺爺機智助警 伸腿絆倒持槍嫌犯

2018-05-05 09:49

40％！阿根廷狂升息

2018-05-06 01:24

美撤銷臨時保護身分 宏都拉斯表示遺憾

2018-05-05 11:39

北韓時間調快30分鐘 時區與南韓一致

2018-05-05 17:24

升息要升到多高 Fed官員看法不一

2018-05-05 19:23

不點名批川普 加州州長布朗：發動貿易戰很蠢

2018-05-05 21:33

一枚硬幣 看澳洲貨幣興衰史

2018-05-05 13:24

僅次美、陸、日、德 加州躍全球第五大經濟體

2018-05-05 13:24

日本繭居族趨高齡化 內閣府將首度調查

2018-05-05 12:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top