川普公然模仿巴黎恐攻槍手「砰砰」 法外交部怒斥無禮

2018-05-06 08:40 聯合報 記者 聯合報 記者 許祖菱 ╱即時報導



美國總統川普4日在德州達拉斯全美步槍協會（NRA）演說中提到，2015年巴黎恐攻發生時，法國民眾若能合法擁搶，也許可以阻止悲劇發生。川普演說時舉起右手，模仿槍手射擊姿勢，形容恐攻現場「砰！這裡一個。砰！那裡一個。」無禮行徑引起法國輿論一面倒撻伐。

英國廣播公司（BBC）報導，巴黎連環恐攻一共帶走130人性命，事實上，搶手是攜帶半自動步槍隨機掃射民眾，還有自殺炸彈客在人潮聚集餐廳引爆腰間炸彈。

法國外交部已呼籲川普，應該尊重恐攻受害者們的感受。外交部聲明提到：「法國當局對於川普總統對2015年11月13日巴黎攻擊事件的發言表達堅決不滿，要求應尊重受害者們相關記憶。」

川普在NRA演說提到，法國巴黎世界上槍枝官制最嚴格的地方，沒有人擁槍自重。川普接下來說：「他們（恐攻受害者）被一小群武裝恐怖分子殘酷殺害。那些嫌犯慢慢來，一個接一個開槍。砰！這裡一個！砰！那裡一個。」

法國前總統歐蘭德（François Hollande）批評川普言論「可恥」，但法國總統馬克宏目前尚未發表任何回應。

此外，川普為了維護美國擁槍權，還批評倫敦「槍枝管制法嚴到不行」，但是持刀犯罪猖獗。