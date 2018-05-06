白宮聲明提台灣 川普強烈反對陸施壓美航空公司

2018-05-06 02:04 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國總統川普。 美聯社 分享 facebook

對於中國大陸民航局致函給多家美國的航空公司，要求不得將台灣、香港與澳門列為國家；白宮5日發布聲明指出，美國強烈反對中國大陸試圖強迫私營企業使用特定政治性用語，並呼籲中方停止威脅與脅迫美國的航空公司與人民。

白宮表示，總統川普競選時就反對「政治正確」；川普將支持美國抵制中國共產黨將其「政治正確」觀念強加給美國公司與人民的行為。

白宮的聲明直接提及台港澳，指4月25日大陸民航局致函36家外國航空公司，其中包括多家美國的航空公司；該通知信函要求公司改變其網站和文宣等改變其如何標註台灣、香港、澳門，以符合共產黨的標準。

白宮稱，這是「歐威爾式的謬論」（Orwellian nonsense），也是中共將其政治觀點強加於美國公民與私營公司的一部分作為。

白宮指出，中國大陸內部的壓制網路世界聞名，中方對美國人與其他自由世界採以其審查制度與政治正確的行為將受到抵制。

白宮表示，美國強烈反對中國大陸試圖迫使私營公司在其對外公布的內容使用具體的政治性語言，「我們呼籲中國停止威脅和脅迫美國的航空公司與公民」。

美國「外交政策」（Foreign Policy）雜誌上個月27日報導，中國大陸民航局已致函聯合航空公司與美國航空公司，要求其全球業務遵守中方對於「分裂」的限制，意味必須移除任何涉及將台灣、香港和澳門作為國家、獨立於中國大陸的內容。

美國國務院發言人30日表示，美方反對北京方面指使美國公司如何規畫其網站，並稱若有必要，美方會考慮採取適當行動應對中方的不公平舉措。

大陸民航局致函給多家美國航空公司，要求不得將台灣、香港與澳門列為國家。在聯合航空公司網站查詢位於台灣的機場，僅標註台灣，未提及中國大陸。圖／取自聯合航空公司官網 分享 facebook

【中央社／華盛頓5日電】

白宮今天重批，中國要求美國航空公司不得將台灣標註為國家，是「歐威爾式胡言亂語」，美國「強烈反對」中國強迫美國企業使用特定政治語言，呼籲中國停止威脅美國航空業。

白宮認為，這根本就是「歐威爾式胡言亂語」（Orwellian nonsense），也是中國共產黨把自身政治觀點強加於美國公民及私人企業、這一不斷湧現的趨勢之一。

白宮以「歐威爾式胡言亂語」批評北京的做法，而西方學者則常用「歐威爾主義」（Orwellian）形容中國在思想及控制宣傳上採取的極權壓迫方式，這其實是出自英國作家喬治．歐威爾的名著「一九八四」。

喬治．歐威爾的「一九八四」是1949年出版小說，講述1984年完全由政府控制的未來社會，包括政府如何洗腦人民，要人民相信戰爭及奴隸制度。而「歐威爾主義」普遍用以形容反對自由社會的行為。