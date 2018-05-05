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川普支持擁槍 大讚步槍協會是愛國組織

2018-05-05 21:17中央社 達拉斯4日綜合外電報導

美國總統川普今天前來德州達拉斯全國步槍協會（NRA）年度大會發表演說。 美聯社
美國總統川普今天前來德州達拉斯全國步槍協會（NRA）年度大會發表演說。 美聯社
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美國總統川普今天前來德州達拉斯全國步槍協會（NRA）年度大會，他除了在搭機途中稱讚NRA是偉大愛國組織，還在大會演說抨擊槍枝管制法律嚴格的國家。

法新社報導，川普（Donald Trump）在達拉斯（Dallas）的NRA年度大會，扼要地拒絕要求制定更嚴格槍枝管制法律的訴求。

佛羅里達州派克蘭（Parkland）道格拉斯中學（Marjory Stoneman Douglas High School）2月才發生17死槍擊慘案，要求槍枝法律變革的呼聲因此高漲。

川普在大會現場表示，政治顧問告訴他不要來NRA年度大會，但他回以「掰掰，該上飛機了」，此話一出引起與會群眾的歡呼。

他說：「我們必須做正確的事情。」

川普也抨擊槍管法律嚴格的國家，例如法國及英國，聲稱如果公民有槍，攻擊和刺傷事件將可避免。

他還模仿2015年11月法國巴黎巴塔克蘭劇院（Bataclan）恐攻事件的攻擊者，假裝在挑選恐攻受害者：「碰！過來吧。碰！過來吧。」

美聯社報導，川普在搭乘總統專機空軍一號（Air Force One）來達拉斯時表示，NRA「熱愛這個國家，是真正偉大的組織」。

川普去年成為30多年來首位出席NRA大會的美國在位總統，當時他宣布，憲法第二修正案遭受的「攻擊」已經結束。

川普槍枝管制法國
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