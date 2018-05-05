川普護槍扯倫敦持刀犯罪猖獗 還模仿用刀刺人動作

2018-05-05 14:39 聯合報 記者 聯合報 記者 田思怡 ╱即時報導



美國總統川普4日在德州達拉斯的全國步槍協會（NRA）會議上發表談話，除了維護美國的擁槍權，還不忘哀嘆倫敦的持刀犯罪猖獗。

川普說，美國的擁槍權「正遭到圍剿」，但他話鋒一轉，說他看到新聞，倫敦某家醫院「因為可怕的刀傷，宛如戰區」。

他說：「我最近看到一篇報導，在倫敦，那裡的槍枝管制法嚴得不得了，市中心一家過去名聲很好的醫院，因為可怕的刀傷，宛如戰區。」

川普說：「他們沒有槍，他們有刀，這家醫院裡滿地是血。他們說就跟戰區的軍醫院一樣糟。」他接著模仿用刀刺人的動作說：「刀、刀、刀、刀。」

他接著說：「倫敦不習慣這些，現在他們逐漸習慣，很不容易。」

這不是川普第一次談論倫敦的治安，他去年批評倫敦市長卡恩對恐怖攻擊的處理不當。美國白宮已宣布，川普預定7月13日訪問英國。川普之前曾因英國民眾號召大規模示威而取消訪英。

不清楚川普的消息來源，不過，倫敦著名的創傷外科醫師葛瑞菲斯（Martin Griffiths） 最近接受BBC第4廣播電台訪問時說，他的醫院就像非洲戰區。英國每日郵報根據這段訪談寫了一篇報導。

在倫敦皇家醫院工作的葛瑞菲斯指倫敦的刀槍暴力氾濫，「我們每天都在做救命的手術。我的一些軍方同僚形容，他們在這裡的醫療很像在（阿富汗海曼德省）堡壘營。」

他說：「我們每天都會治療13、14、15歲的孩子，刀傷和槍傷。」