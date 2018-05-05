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擄屍勒贖？ 驗屍官要拿到錢才給死亡證明

2018-05-05 11:59聯合報 記者許祖菱╱即時報導

美國伊利諾州一男子因為家屬付不出1000美元，告別式沒有骨灰。美聯社
美國伊利諾州一男子因為家屬付不出1000美元，告別式沒有骨灰。美聯社
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美國伊利諾州西部一名驗屍官因家屬無力支付1000美元（約台幣3萬元）喪葬費用，拒絕開立死亡證明並直接火化遺體，驗屍官並表示，要等家屬付清費用才能領回親人骨灰。這種不當處理方式招致批評。

美聯社報導，伊利諾州亞當斯郡驗屍官在家屬支付喪葬費用前，會短暫保留骨灰。一旦家屬拿不出費用，骨灰將和其他人骨灰葬在無名墓。

若親屬要求開立死亡證明領取已故親屬遺產、保險費用，驗屍官也會先要求繳錢。

亞當斯郡驗屍官凱勒（James Keller）表示，伊利諾州政府多年來面臨數十億美元財政赤字和未付帳單，已無力負擔低收入戶家屬喪葬費用。州政府因此宣布，將喪葬費用轉嫁殯葬業者及地方驗屍官身上。

驗屍官索取1000美元喪葬費用中，有800美元會交給殯儀館，剩下200美元則用於火化。

當地居民提姆．麥克艾洛伊（Tom McElroy）的哥哥馬克去年離世。馬克死亡時全部財產僅剩皮夾裡200美金，無法支付喪葬費用的提姆表示：「我覺得這像是綁架。是違反他的意願將他囚禁起來。」

當地居民正嘗試改變這項政策。居民表示，州政府政策不但讓驗屍官辦公室堆滿骨灰，還得讓原本窮困難以溫飽的家屬，為了喪葬費而四處籌錢。

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