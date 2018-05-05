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破獲近年最大槍枝走私案 刑事局：槍彈數量可組織軍隊

美拄拐杖爺爺機智助警 伸腿絆倒持槍嫌犯

2018-05-05 09:49中央社 波特蘭4日專電

俄亥俄州哥倫布警方公布影片指出，上個月員警緝捕竄逃街頭的一名持槍嫌犯時，幸好有位拄著拐杖的老人機智相助，伸腿絆倒嫌犯，才讓追捕行動告一段落。

俄亥俄州哥倫布警察局（Columbus Division of Police）3日同步在臉書專頁與YouTube頻道發布聲明及影片，讚揚今年4月3日在警方追捕持槍嫌犯過程中，拿著拐杖行走卻即時給嫌犯「臨門一腳」的老人。

哥倫布警察局這支包括圖書館監視器錄影帶，以及員警隨身攝影機畫面的兩分鐘短片，在YouTube頻道發布短短一天，就突破20多萬瀏覽人次，並獲媒體紛紛轉載。

為了保護當事人身分，哥倫布警方在聲明中僅公布這名老人的名字為「比爾」（Bill）。

哥倫布警察局聲明指出，比爾事後對警方表示，當天他帶著孫女到哥倫布市西邊的市立圖書館，準備回家時他在門口等候孫女，突然聽到警車響著警笛駛來。

比爾對警方表示，他轉頭查看狀況，發現一名把手放在腰際的男子，正朝著他所站立的方向奔跑而來，隔著一段距離追著男子的員警，則大聲斥喝著：「把槍放下」。

警方指出，比爾當時立即盤算應該如何應變，決定要在他自己能力範圍之內，幫忙警察逮人。

警方公布的圖書館監視器錄影帶畫面顯示，頭戴黑色棒球帽，穿著牛仔褲配黑夾克的比爾，站在走廊下一邊朝向左側看著，一邊前後移動腳步，等到穿著黑色長褲及鐵灰色罩衫的男子跑過來時，比爾便往後伸出右腿，當場將男子絆倒。一輛警方的白色廂型車則在同一時間抵達比爾面前。

哥倫布警察局聲明還指出，比爾這個動作可能因此救了18歲男性嫌犯一命，也讓警方順利抓到嫌犯。員警在嫌犯身上起出裝有子彈的一把葛洛克（Glock）手槍。

警方表示，這名嫌犯前科累累，落網之後已經被送回監獄，所幸追捕過程中無人受傷。

警方說，感謝社區民眾英勇相助，讓犯罪分子得以在哥倫布街頭被警方逮住，「謝謝比爾出腳相助。」

在警方公布的影片中，並未露臉的比爾回到事發現場，接受警方當面致謝時說道：「我只是覺得，我身為這個城市的市民，有機會就應該盡點力量。」

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