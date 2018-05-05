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夏威夷火山噴發 規模5.7地震來襲

2018-05-05 07:25中央社 華盛頓4日綜合外電報導

美國地質調查所（USGS）說，夏威夷大島（Big Island）今天發生規模5.7地震，震央在幾勞亞（Kilauea）火山南方。

路透社報導，幾勞亞火山湧出的熔岩流入住宅區，迫使數以百計的民眾撤離。

美國地質調查所說，地震震源深度很淺，只有7公里，震央在費恩森林（Fern Forest）東南方17.7公里處。

美國地質調查所稍早表示，幾勞亞火山是在上週發生一連串地震後噴發。

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