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美韓峰會 川普22日將在白宮與文在寅會談

2018-05-05 06:50中央社 華盛頓4日綜合外電報導

在外界高度期待川金會之際，白宮今天指出，美國總統川普22日將在白宮迎接來訪的南韓總統文在寅，兩人並將展開會談。

白宮聲明指出：「這是兩國領袖第3度峰會，證實美國與大韓民國的盟邦持久力量，以及兩國間的深厚友誼。」

「繼兩韓4月27日峰會後，總統川普和文在寅總統將持續就朝鮮半島的情勢發展密切配合。」

聲明指出：「兩位領袖也會針對總統川普與北韓領袖金正恩即將舉行的峰會進行討論。」

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