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美貿易談判團返國 白宮：美中坦率對話

2018-05-05 02:58聯合報 記者張加╱即時報導

美國財政部長米努勤等主要經貿官員組成的貿易代表團結束赴中國大陸貿易談判行程，總統川普4日預告，將公布一些了不起的貿易協議，但未透露細節；白宮則發布聲明稱，美中雙方就平衡美中經貿關係、保障智財權、中方強迫技術轉移政策等議題，進行坦率對話。

白宮的聲明並未提及特定企業，但中國大陸商務部新聞辦公室4日發布聲明表示，在3日至4日舉行的中美經貿磋商中，中方就中興公司案與美方進行了嚴正交涉；陸商務部稱，美方表示重視中方交涉，將向美國總統報告中方立場。

美國總統川普4日向媒體談及美中經貿時表示，將會公布一些了不起的貿易協議，美國代表團正返回華府，美方會採取一些行動；川普接著說，他非常尊重中國大陸國家主席習近平，但必須讓美中之間的貿易變得公平，「而我們會做的。」

白宮隨後聲明指出，美國貿易代表團與中國大陸官員坦率討論，關於平衡美中雙邊經濟關係，改善中國大陸保障智慧財產權，並指出強迫技術轉移的不公平政策；美國代表團申明公平貿易會讓中方、美方以及全球經濟更快成長。

白宮表示，美國代表團的規模與高層級，表明川普政府重視為美國企業與勞工確保公平貿易與投資條件；川普政府有共識，需要關注並改變美中貿易與投資關係。

聲明寫道，美國貿易代表團是應國務院副總理劉鶴邀請，以及總統川普的指示前往北京，代表團成員包括米努勤、商務部長羅斯、貿易代表賴海哲、國家經濟會議主席庫德洛、國家貿易委員會主席納瓦羅、國家經濟會議副主任艾森斯坦，美國駐中國大陸大使布蘭斯塔德也參與。

白宮指出，美國代表團返回華府，將向川普匯報，並待川普決定之後的步驟。

美國財政部長米努勤。聯合報系資料照
美國財政部長米努勤。聯合報系資料照
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