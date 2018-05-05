川普：只有在公平對待下 才願接受通俄案面訪

2018-05-05 01:35 中央社 華盛頓4日綜合外電報導



美國總統川普今天指出，他願意接受特別檢察官穆勒（Robert Mueller）就通俄案調查面訪，但只有在公平對待下才會如此。

法新社報導，川普告訴記者：「我很願意談話，但我必須知道我們會受到公平對待。」

他說：「我很願意談話，因為我們沒有做錯事。」

川普表示，穆勒的資深調查員團隊是民主黨人，暗示他在通俄案和是否非法嘗試阻礙穆勒調查中，不會受到公平對待。