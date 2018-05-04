美4月失業率跌破4% 為17年來最低水準

2018-05-04 22:15 中央社 華盛頓4日綜合外電報導



美國政府今天公布，由於增雇趨勢穩定持續，人力市場繼續緊縮，4月美國失業率跌破4%，刷新17年來最低紀錄。

美聯社報導，美國勞工部表示，4月美國雇主淨增16萬4000個新職位，較上修後的3月13萬5000個新增職位更多。但法新社報導，4月數字仍低於分析師預期。

美國失業率連續6個月維持在4.1%後，4月終於降至3.9%，是2000年12月以來最低水準。

其中非裔美國人4月失業率跌到6.6%，是1972年統計開始以來最低紀錄。