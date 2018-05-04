噴粉紅火山灰街道冒岩漿 夏威夷撤萬人

2018-05-04 14:41 中央社 洛杉磯3日綜合外電報導



美國夏威夷州幾勞亞（Kilauea）火山今天噴發，岩漿從住宅區地面裂縫流出，還噴出大量的粉紅火山灰，當局命令約一萬人撤離。

美國地質調查所（US Geological Survey）表示，夏威夷火山觀測站（Hawaii Volcano Observatory）從地面和空中評估噴發情況。美國地質調查所說，最近發生數十起地震後，幾勞亞火山於當地時間下午4時45左右開始噴發。

夏威夷新聞畫面顯示岩漿流經一處森林，夏威夷郡民防局通報火山噴發後，「莫哈拉街（Mohala Street）有蒸氣和岩漿從雷拉尼分支（Leilani Subdivision）一處裂縫冒出」，並命令所有居民撤離受影響地區。

法新社報導，美國地質調查所說，上午10時30分，火山錐普奧（Puu Oo）南方發生規模5.0地震，引發岩石滑落且火山口可能崩塌。

「每日星報」（Daily Star）報導，地質調查所發布公告說，「火山短暫噴發火山灰，火山灰從普奧往西南方飄時逐漸散去」，並警告「位於順風處的民眾可能會染上一層灰」。

現場可見大量的粉紅色火山灰直衝天際，當局警告之後可能岩漿湧出、冒火、噴煙與更多地震。