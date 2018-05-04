艷星封口費大反轉？川普認了 國會議員要查！

2018-05-04 13:08 世界日報 記者顏伶如/綜合報導



色情片女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)是否收到律師柯恩13萬美元「封口費」的風波，在新加入川普法律團隊的前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)爆料美國總統川普已把錢還給柯恩後，川普3日早晨又推文提出最新版本的說法；法律專家指出，即使還錢仍已違法，共和黨國會議員要求舉行聽證查明真相。

共和黨賓州聯邦眾議員鄧特(Charlie Dent)3日表示，對於丹尼爾斯收到柯恩13萬美元「封口費」到底真相如何，國會應該召開監督聽證會，如果立法部門置之不理，就會顯得虛偽。鄧特接受有線電視新聞網(CNN)專訪時說：「我認為在這起事件當中，國會可以扮演某種角色。」

鄧特表示，這筆「封口費」是否觸犯任何法律，他個人並不確定；經常對川普提出批評的鄧特，已經在今年4月中旬宣布，短期內將會卸任聯邦眾議員職務。

民主黨康州聯邦參議員布魯門索(Richard Blumenthal)則表示，不管是聯邦調查機關，或者紐約南區聯邦檢察官，或是特別檢察官調查團隊，現在最想知道的重點都是「封口費」是否算是給川普選舉獻金。他說，目前有許多廣為流傳的消息，但結果到底如何，取決於有沒有具體證據。

最新加入川普法律團隊的朱利安尼2日晚間接受福斯新聞網專訪時爆料指出，柯恩確實曾經給了丹尼爾斯13萬元「封口費」，後來川普也把錢還給柯恩。朱利安尼此話一出，等於「打臉」向來堅稱此事「與己無關」的川普。

朱利安尼驚天爆料後，川普3日早晨在推文寫道，柯恩是以每個月收取律師聘用定金(retainer)方式提供服務，但費用來源並不是選舉團隊，款項與選舉也毫無關聯。

川普表示，柯恩透過費用報銷(reimbursement)方式，協調兩造雙方訂定私人協議，也就是「保密協議」，「這種協議對名人以及有錢人來說，是相當普遍的。」

他接著寫道，在這起案件當中，這項協議是完全有效的，接下來也會在對丹尼爾斯求償的仲裁案當中做為佐證。

川普在推文指出：「這項協議的簽訂用意，在於阻止她所提出的不實、意圖敲詐的指控，聲稱有著緋聞關係，但事實上她早就簽署過一份內容詳盡的信函，並在內容中坦承根本沒有任何桃色關係。」

川普指出，在丹尼爾斯以及她的委任律師違反協議之前，原本這是一份私人協議，「交涉過程當中，完全沒有涉及選舉團隊的款項或選舉獻金。」

白宮資深顧問凱莉安‧康威(Kellyanne Conway)的律師丈夫喬治‧康威(George Conway)表示，朱利安尼說川普把錢還給柯恩，就算是過一段時間之後才償還，還是觸犯選舉獻金法。