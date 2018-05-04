美要各國強化安檢 飛美前檢查電子產品

2018-05-04 12:50 中央社 華盛頓3日綜合外電報導



示意圖。去年7月，美國運輸安全局開始對國內線旅客攜帶的電子產品採取更嚴格的審查，只要是比手機大的電子裝置，包括平板電腦、電子書閱讀器和遊戲機，都得從隨身行李中取出檢查。圖／ingimage 分享 facebook 美國運輸安全局（TSA）發給各國機場一份備忘錄，表示希望能對赴美旅客的隨身電子產品加強檢查，並要求各國採用美國去年剛上路的安檢程序。

路透社報導，由於人們越來越憂心電子產品內可能藏有爆炸裝置，去年7月，美國運輸安全局開始對國內線旅客攜帶的電子產品採取更嚴格的審查，只要是比手機大的電子裝置，包括平板電腦、電子書閱讀器和遊戲機，都得從隨身行李中取出檢查。

發給各國機場的新備忘錄說，美國運輸安全局希望國外機場也能比照辦理。

根據備忘錄，國外機場也須採用運輸安全局的政策，旅客可能得應要求拿出食物、粉末及其他「使包內凌亂、妨礙X光機器攝下清晰影像」的物質。

路透社報導說，運輸安全局在致外國機場、政府機關及其他有關單位的備忘錄中寫道：「美國尋求與各國政府合作，在各國中央安檢站理清隨身包，強化安檢效能。」

這份備忘錄目的是強化105國280座機場赴美旅客的安檢。每天約有32萬5000名航空旅客，經2100個航班飛往美國。

美國運輸安全局發言人雷亞斯（Matthew Leas）今天表示，他們不會公布「作業方式或時間表，但一如往常，我們將與各國夥伴密切合作，確保航班離境機場每一個環節都與我國國內程序相符，力求提升全球航空維安標準」。