親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩韓峰會影響
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

觸身球血淚史：合法暴力，值得嗎？

小英的手伸進教育部？ 從520就任總統第一天就開始

美要各國強化安檢 飛美前檢查電子產品

2018-05-04 12:50中央社 華盛頓3日綜合外電報導

示意圖。去年7月，美國運輸安全局開始對國內線旅客攜帶的電子產品採取更嚴格的審查，...
示意圖。去年7月，美國運輸安全局開始對國內線旅客攜帶的電子產品採取更嚴格的審查，只要是比手機大的電子裝置，包括平板電腦、電子書閱讀器和遊戲機，都得從隨身行李中取出檢查。圖／ingimage
分享
美國運輸安全局（TSA）發給各國機場一份備忘錄，表示希望能對赴美旅客的隨身電子產品加強檢查，並要求各國採用美國去年剛上路的安檢程序。

路透社報導，由於人們越來越憂心電子產品內可能藏有爆炸裝置，去年7月，美國運輸安全局開始對國內線旅客攜帶的電子產品採取更嚴格的審查，只要是比手機大的電子裝置，包括平板電腦、電子書閱讀器和遊戲機，都得從隨身行李中取出檢查。

發給各國機場的新備忘錄說，美國運輸安全局希望國外機場也能比照辦理。

根據備忘錄，國外機場也須採用運輸安全局的政策，旅客可能得應要求拿出食物、粉末及其他「使包內凌亂、妨礙X光機器攝下清晰影像」的物質。

路透社報導說，運輸安全局在致外國機場、政府機關及其他有關單位的備忘錄中寫道：「美國尋求與各國政府合作，在各國中央安檢站理清隨身包，強化安檢效能。」

這份備忘錄目的是強化105國280座機場赴美旅客的安檢。每天約有32萬5000名航空旅客，經2100個航班飛往美國。

美國運輸安全局發言人雷亞斯（Matthew Leas）今天表示，他們不會公布「作業方式或時間表，但一如往常，我們將與各國夥伴密切合作，確保航班離境機場每一個環節都與我國國內程序相符，力求提升全球航空維安標準」。

機場安檢爆炸
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

豔星封口費事件大轉折 白宮眾幕僚全傻眼

2018-05-04 11:50

艷星封口費大反轉？川普認了 國會議員要查！

2018-05-04 13:08

紐約強暴華婦嫌犯 清晰影像公布

2018-05-04 11:47

野鹿中箭後趴趴走 州警全力搶救並緝兇

2018-05-04 11:43

認了歸墊豔星封口費 川普忙消毒

2018-05-04 11:16

美媒爆川普律師遭監聽 後更正僅查通聯

2018-05-04 09:52

豔星封口費來龍去脈 川普又有新說法

2018-05-04 00:47

給「暴風女」封口費…川普認了

2018-05-03 23:43

Apple Watch再度救人 美國男子緊急就醫撿回一命

2018-05-03 23:02

川普裸體塑像83萬元賣出 落腳鬼怪博物館

2018-05-03 22:23

影／豬隊友？ 朱利安尼替川普認了「嫖妓門」封口費

2018-05-03 17:24

美司法部派35檢察官、18法官 赴邊界防堵移民大軍

2018-05-03 16:18

川普表揚年度教師 避談獲獎者教移民和難民

2018-05-03 16:08

108年首破例召募女孩 美國男童軍將改名童軍BSA

2018-05-03 15:52

波多黎各運輸機在美墜毀 9人亡

2018-05-03 14:14

川普暗示：北韓拘禁美公民可能獲釋

2018-05-03 14:11

律師團證實 川普給了AV女優封口費

2018-05-03 14:10

柯林頓彈劾案律師 加入川普團隊

2018-05-03 14:09

6華人當選美國家科學院院士 傅嫈惠來自台灣

2018-05-03 14:05

6華人當選美國家科學院院士 80後張鋒獲殊榮

2018-05-03 13:51

毒！髒空氣每年奪700萬人命

2018-05-03 13:49

共和黨密謀彈劾 美司法部副部長：不會被勒索

2018-05-03 13:32

通俄案／穆勒查妨礙司法 川普怒轟：騙局、構陷

2018-05-03 13:31

通俄案／柯林頓彈劾案律師 加入川普律師團隊

2018-05-03 13:30

聖瑪利諾市被指性騷擾 教委反擊、學區聲明接投訴

2018-05-03 13:29

CNN：川普自己杜撰健康報告 原因這4個

2018-05-03 13:28

假冒中領館升級 雙語詐騙華洋

2018-05-03 13:27

影／江俊輝廣告 「寧靜風暴」救經濟

2018-05-03 13:26

美18女大生穿旗袍被罵 中國微博瘋狂點讚聲援

2018-05-03 13:17

美國月嫂搶手 半年預約還加價

2018-05-03 13:10

多圖／橙縣大掃黑 逮85人緝毒繳槍

2018-05-03 13:09

穿旗袍挨批 白人少女誓再穿 拒刪推特照片

2018-05-03 13:07

融入美國方式？ 不少亞裔女性染金髮

2018-05-03 13:04

川普夫人、外孫女 皆曾穿著 達姆穿旗袍 究竟礙了誰

2018-05-03 13:03

匹茲堡美華青年 舞出民族文化

2018-05-03 12:59

中樂團聯合音樂會 6日免費入場

2018-05-03 12:58

華人電腦協會年會 多位專家演講

2018-05-03 12:57

費城美鐵車站 安檢頻頻出漏洞

2018-05-03 12:56

繼12州之後 新州也將開放無證客考駕照

2018-05-03 12:54
看更多

熱門文章

道瓊大跌近400點！ 憂貿易、升息、財報…

2018-05-03 23:18

她飛6720公里到印度 才驚覺護照是老公的

2018-05-03 18:21

火山噴發太傷人 島國萬那杜決定撤島

2018-05-03 16:08

男看「復仇者3」猝死 工作人員：疑在等彩蛋

2018-05-03 22:17

美得像用電腦合成 秘魯「彩虹山」成新觀光聖地

2018-05-03 14:57

問題又蠢又無聊… 穆斯克發個火 特斯拉市值賠上598億元

2018-05-04 00:13

影／灑錢啦！美運鈔車噴60萬美鈔 民眾下車瘋搶

2018-05-03 17:32

Apple Watch再度救人 美國男子緊急就醫撿回一命

2018-05-03 23:02

瑞典官方還土耳其公道：瑞典肉丸其實是土耳其肉丸

2018-05-03 17:49

扯！ 墨西哥警局185名警察有113人是冒牌貨

2018-05-04 08:48

南海軍事化 白宮關切並警告後果

2018-05-04 04:41

南非公獅攻擊主人重傷 遭射殺身亡

2018-05-03 23:32

梅根哥哥公開信：哈利現在反悔還不遲

2018-05-04 09:03

男子長期被鄰居笑諷私生子 怒驗DNA竟真的是抱錯

2018-05-04 12:06

豔星封口費事件大轉折 白宮眾幕僚全傻眼

2018-05-04 11:50

德國空軍128架戰機 僅4架達到戰備狀態

2018-05-03 21:55

受邀哈利梅根婚禮注意了 賓客請自備餐點

2018-05-04 11:34

印度北部遭沙塵暴肆虐 造成至少77死

2018-05-03 16:32

美國抗議中共軍方雷射干擾 駐非飛行員眼傷

2018-05-04 08:47

霍金最後論文 推翻自己對宇宙膨脹的理論

2018-05-03 17:43

拍年曆變成拍上空裸照 紅人隊啦啦隊員被迫任金主觀看

2018-05-03 17:33

影／豬隊友？ 朱利安尼替川普認了「嫖妓門」封口費

2018-05-03 17:24

阿姨突臨盆 16歲少女「學以致用」直接在家幫接生

2018-05-03 17:24

瑞典學院性騷擾案滾雪球 傳公主也是受害者

2018-05-03 22:21

美打國安牌擋華為、中興 限銷售設備

2018-05-03 13:52

恐怖沙塵暴襲印度 上百人喪生

2018-05-03 23:31

豔星封口費來龍去脈 川普又有新說法

2018-05-04 00:47

道瓊回溫終場小漲5.17點 結束連4跌

2018-05-04 05:12

印度北部沙塵暴 上百人死亡

2018-05-03 19:45

濫用臉書個資…劍橋分析 閃電宣布破產

2018-05-03 23:48

影／日本淺草寺嬰兒哭泣相撲比賽 不比力氣比誰會哭

2018-05-03 15:33

美股走低 企業財報不佳抵銷強勁經濟數據

2018-05-04 07:34

新加坡－吉隆坡是全球最忙航線 香港－台北退居第二

2018-05-04 09:59

Fed利率不動 調升通膨展望

2018-05-04 00:52

影／特斯拉Q1財報不佳 分析師：今年不成功便成仁

2018-05-03 13:40

給「暴風女」封口費…川普認了

2018-05-03 23:43

遭蛇咬誤信偏方「牛糞活埋法」 人妻慘遭悶死

2018-05-04 11:45

法國鐵罷工 民眾發現共乘及巴士運輸潛力

2018-05-04 03:17

火山恐爆發 夏威夷大島一區域疏散

2018-05-04 12:16

墨比爾斯：全球股市恐回檔40％

2018-05-04 00:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top