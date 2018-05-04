紐約強暴華婦嫌犯 清晰影像公布

2018-05-04 11:47 世界日報 記者 世界日報 記者 朱蕾 ╱紐約報導



影音來源：紐約市警

美國紐約皇后區秋園丘(Kew Gardens Hills)一名五旬華裔婦女光天化日之下在住家附近遭暴力性侵一案，警方高度重視，繼發布嫌犯照片、視頻和1萬美元懸賞通緝令後，3日再次發布一段新的清晰顯示嫌犯樣貌的視頻，以及嫌犯作案時的著裝的放大圖，呼籲民眾提供線索，協助警方破案。

警方3日發布的視頻是嫌犯正在乘坐公車，時間是案發當日早上7時40分左右，就是案發前幾分鐘。嫌犯應該是乘坐公車到達案發現場。在公車上，他先左右張望一番，然後低頭看手機，頭上戴著棒球帽和帽衫的帽子。

此案發生在4月30日早上7時45分，52歲的華婦送孩子上學後的回家途中，在凱辛納大道(Kissena Blvd)與72路交口附近、距離家門口僅不到一個街區的地方，遭遇一名男子暴力性侵。嫌犯手段極其惡劣凶殘，除性侵外，還導致受害人面部和身體受重傷、昏倒在住宅樓通往地下室的樓梯底部，現場至留有大面積血跡。警方於早上8時33分接到報案，受害人被送往紐約長老會皇后區醫院。警方認為，嫌犯是隨機性挑選受害者。

警方指出，嫌犯為非洲裔男子，作案時穿粉紅色褲子，戴紅色棒球帽，灰色帽衫和黑色外套。市警懸賞1萬元給提供線索協助破案的民眾，呼籲民眾若有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。