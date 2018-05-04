野鹿中箭後趴趴走 州警全力搶救並緝兇

2018-05-04 11:43 中央社 波特蘭3日專電



美國俄勒岡州薛迪灣日前有民眾報警指出，兩頭野鹿疑似遭到虐待，身上帶著被射中的弓箭，四處遊走。州政府動物專家已為野鹿拔箭療傷，警方則懸賞緝兇。圖擷自 FOX 12 Oregon 分享 facebook

俄勒岡州薛迪灣（Shady Cove）日前有民眾報警指出，兩頭野鹿疑似遭到虐待，身上帶著被射中的弓箭，四處遊走。州政府動物專家已為野鹿拔箭療傷，警方則懸賞緝兇。

俄勒岡州州警（Oregon State Police）上週在臉書專頁發布兩隻中箭野鹿的照片，引發網友群情激憤，照片也引起網路瘋傳。其中一隻野鹿被弓箭從面部左側射入，從面部右側刺出，另一隻野鹿頸部中箭，兩隻野鹿中箭之後都能繼續行走。

臉書用戶尼爾森（Duane Nelson）在州警發布照片底下回應寫道，身為一名弓箭獵人，從照片研判這兩隻野鹿並不是遭到正常捕獵，而是惡意虐待，因為中箭部位都不會有致命傷害，「也就是說，下這種毒手的人，就是出於變態動機，只為了傷害野鹿，讓牠們在飽受痛苦之後喪命。牠們可能會因為感染而死亡。這絕非獵人的行為，這是喪心病狂的行為。」

州警4月27日接獲民眾報案，緊急通報俄勒岡州魚類暨野生動物廳（Oregon Department of Fish andWildlife），兩單位聯合發動搜尋，卻找不到野鹿。

警方指出，一名州警不願放棄希望，晚間獨自回到林中繼續尋找，結果成功找到這兩隻正在林中漫步、吃草的受傷野鹿，觀察評估認為兩隻野鹿並沒有立即生命危險。

4月28日，俄勒岡州魚類暨野生動物廳動物專家透過手術順利為野鹿拔出弓箭。動物專家指出，根據民眾線報，推測可能有第三隻受傷野鹿。

「俄勒岡州獵人協會」（Oregon Hunters Association）提供2000美元給警方做為破案獎金。加上其他機構的捐款，目前緝兇獎金累計至少2600美元。

「俄勒岡州獵人協會」分部理事萊斯特（ZachLycett）指出，有道德的獵人對於獵捕的動物充滿尊重，也對於擁有打獵的機會滿懷感激之情，「我們絕不容忍這種犯罪行為。」