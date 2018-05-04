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豔星封口費來龍去脈 川普又有新說法

2018-05-04 00:47世界日報 記者顏伶如/綜合報導

美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社
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色情片女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）2016年收到川普律師13萬美元「封口費」風波，事發迄今川普陣營數度改變說詞，川普總統3日早晨在推特發文又提出最新版本的說法。

成人電影女星丹尼爾斯指稱，她在2006年時曾與尚未踏入政壇、剛與第三任妻子梅蘭妮亞新婚不久的紐約房地產大亨川普發生關係。她也表示，2016年總統大選之前，川普私人律師柯恩（Michael Cohen）給了她13萬美元「封口費」，要求她不得對外透露與川普的緋聞。

外界關注是否授權柯恩出面與丹尼爾斯交涉，川普原本一概撇清關係。今年4月5日，川普從西維吉尼亞州返回華府時，在空軍一號飛航途中面對記者詢問「是否知道付給丹尼爾斯的13萬美元？」，他回答說：「不知道。」

不過，川普4月26日打電話到福斯新聞網（Fox News）晨間新聞節目「福斯與朋友」（Fox & Friends）時，說法出現一百八十度轉彎。川普說，柯恩代表他出面處理「這筆瘋狂的丹尼爾斯交易」。

最新加入川普法律團隊的重量級成員、檢察官出身的前任紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani），2日晚間接受福斯新聞網專訪時則爆料指出，柯恩確實曾經給了丹尼爾斯13萬元「封口費」，後來川普也把錢還給柯恩。朱利安尼這段談話，等於「打臉」了向來堅稱此事「與己無關」的川普。

3日早晨，川普在推特發文寫道，柯恩是以每個月收取律師聘用定金（retainer）的方式提供服務，但費用來源並不是選舉團隊，款項與選舉也毫無關聯。

川普在推文中表示，柯恩透過費用報銷（reimbursement）的方式，協調兩造雙方訂定私人協議，也就是保密協議（non-disclosure agreement，簡稱NDA），「這種協議對名人以及有錢人來說，是相當普遍的。」

他接著寫道，在這起案件當中，這項協議是完全有效的，接下來也會在對丹尼爾斯求償的仲裁案當中做為佐證。

川普寫道：「這項協議的簽訂用意，在於阻止她所提出的不實、意圖敲詐的指控，聲稱有著緋聞關係，但事實上她卻早就簽署過一份內容詳盡的信函，並在內容中坦承根本沒有任何桃色關係。」

川普指出，在丹尼爾斯以及她的委任律師違反協議之前，原本這是一份私人協議，「交涉過程當中，完全沒有涉及選舉團隊的款項或選舉獻金。」

丹尼爾斯的委任律師艾凡亞迪（Michael Avenatti）3日上午接受美國有線電視新聞網（CNN）時表示，對於朱利安尼2日晚間指出川普把錢給了柯恩的說詞，感到「無言以對」、「一整個傻眼」。

艾凡亞迪指出，川普與柯恩的款項給付，如果是故意躲避外界監督，就可能涉嫌洗錢罪嫌，另外還可能涉及逃稅問題。

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