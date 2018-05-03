CNN：川普自己杜撰健康報告 原因這4個

2018-05-03 13:28 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合2日電



川普（圖）私人醫師波恩斯坦指稱2015年川普假藉他的名義，杜撰了川普健康狀況良好的報告。美聯社 分享 facebook

川普總統私人醫師波恩斯坦(Harold Bornstein)指稱2015年川普假藉他的名義，杜撰了川普健康狀況良好的報告。有線電視新聞網(CNN)從四大角度分析，若川普真的這麼做，其實一點都不奇怪。

第一，川普是歷來年紀最大的總統候選人。

2015年川普決定競選時已年近70歲，當時他的飲食與運動習慣都不被外界視為非常健康，而川普反擊的武器，就是這份杜撰的健康報告。

而且，波恩斯坦當川普私人醫師逾20年，沒有其他人能證明這份報告真偽，媒體只能採信報告說法。

第二，川普屢次攻擊民主黨候選人喜萊莉．柯林頓(Hillary Clinton)的健康不夠格當總統。

川普從參選初期，就多次攻擊柯林頓的健康有問題，特別是在2016年9月媒體拍到，她離開九一一紀念儀式時走路不穩之後。

分析指出，川普就是因為自己杜撰了2015年的健康報告，不但可以反擊外界對他健康的質疑，並且反過來攻擊對手的健康問題。

第三，只要能勝選，川普可以隨便胡說八道。

在川普心目中，只要能選上總統，他什麼話都能講，不管是否屬實。

例如川普質疑，同樣爭取共和黨提名的聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)老爸曾涉及甘迺迪總統暗殺？對川普來說，當然有。

若這種話都講得出來，杜撰自己的健康報告哪算什麼？

第四，對川普沒利用價值的，馬上就被視為圈外人。

川普通常會犒賞效忠於他的親信，但若哪天親信沒用了，或甚至為川普招來負評，他翻臉跟翻書一樣快。

不過，對於波恩斯坦聲稱被川普隨扈取走他個人病歷，引發病人隱私的疑慮，科羅拉多大學生物倫理中心主任Matthew Wynia指出，大多數的州法規定，醫師要保留病歷正本，並且可視情況給予病患副本，但絕非將正本一併交出。