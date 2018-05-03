通俄案／柯林頓彈劾案律師 加入川普律師團隊

2018-05-03 13:30 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ╱綜合2日電



川普雇用柯林頓彈劾案律師。美聯社 分享 facebook

在川普總統會不會接受特別檢察官穆勒約談的爭議行將攤牌之時，白宮2日宣布曾協助柯林頓對抗彈劾的律師傅拉德(Emmet Flood)將加入白宮法律團隊，取代一直帶頭與穆勒打交道的柯布(Ty Cobb)。

67歲的柯布數周前通知川普，他打算退休，不過他可能留在白宮直到本月底，以協助傅拉德交接。

柯布一直敦促川普與穆勒的調查合作，預期傅拉德將採取更敵對的做法。

川普的法律團隊人事流動很大，策略也變動不定，尤其川普經常不理會律師的建議。他的首席律師陶德(John Dowd)一個月前因此辭職，並表示穆勒曾揚言川普如不接受問話，他將以傳票強迫川普應訊。

傅拉德曾是柯林頓彈劾案的辯護團隊成員，也是小布希第二任期的白宮首席律師，協助應付國會的各種調查。

傅拉德在保守派法律界評價很高，人脈又廣，與白宮法律顧問麥甘恩(Donald McGahn)交情很好，可能發揮更大的效能。

麥甘恩私下與川普衝突不斷，早有走人傳言；傅拉德是他主動引進白宮，並可能順理成章地接替他的職務。

據悉川普去年就有意延攬傅拉德，但遭拒絕，最後聘用柯布。柯布一直宣稱白宮無意開除穆勒，並私下向友人表示如川普打算開除穆勒，他將走人。

消息人士說，川普最近加強公開攻擊穆勒，柯布則企圖勸阻，兩人一再衝突。

柯布初入白宮，對川普似有安撫作用。他一再向川普和公開保證，穆勒的調查很快就會結束，事實卻證明不然，使川普終於按捺不住脾氣。

他與麥甘恩也因作風不同，在幕後交惡；川普的法律團隊正準備應付穆勒以傳票傳訊總統的可能性，這種戲劇性的發展勢必引發激烈衝突，並可能導致冗長的法律抗爭，考驗總統職權的法律限制，而且這種官司可能一路打到聯邦最高法院。