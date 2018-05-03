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共和黨密謀彈劾 美司法部副部長：不會被勒索

2018-05-03 13:32世界日報 編譯中心╱綜合2日電

共和黨密謀彈劾，美司法部副部長表示不會被勒索。美聯社
共和黨密謀彈劾，美司法部副部長表示不會被勒索。美聯社
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司法部副部長羅森斯坦(Rod Rosenstein)1日警告眾院共和黨保守派「自由黨團」(Freedom Caucus)，司法部不會被「勒索」；他還批評該黨團洩漏要求彈劾他的草擬決議。

路透報導，羅森斯坦去年5月指派特別檢察官穆勒(Robert Mueller)，調查俄羅斯是否干預2016年美國總統大選，以及川普競選團隊是否是與俄國勾結後，飽受各界抨擊。

眾院自由黨團日前公開一份草擬決議，決議指出，眾院自由黨團要求公布聯邦調查局(FBI)調查的文件，但羅森斯坦未能迅速回應，因此必須遭到彈劾。

羅森斯坦在華府的活動上表示：「我可以告訴你，有人在私底下和公開場合威脅我一段時間了，我想，現在他們應該了解，司法部不會被勒索。」

眾院多個共和黨領導的委員會要求調查FBI對多項案件的處理，像是2016年民主黨總統候選人喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)在國務卿任內，使用私人電郵伺服器收發私人郵件，以及司法部向海外情報監聽法庭(U.S. Foreign Intelligence Surveillance Court)申請監控在大選期間擔任川普競選團隊外交顧問的佩吉(Carter Page)，作法是否有錯等等。

共和黨國會議員一再要求取得上述案件與其他案件的紀錄，司法部表示，會在維持公開調查完整性的同時，致力達到要求。

羅森斯坦表示：「司法部內所有人都立過誓，如果違反，就會被究責。」他還說，草擬彈劾條文的眾議員都知道，「我不會違背我的誓言」。

共和黨川普FBI

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