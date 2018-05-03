通俄案／穆勒查妨礙司法 川普怒轟：騙局、構陷

2018-05-03 13:31 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ╱綜合2日電



川普痛批獨立檢察官調查。法新社 分享 facebook

川普總統2日推文悍然指責特別檢察官穆勒主持的通俄案調查，再度宣稱「沒有勾結 (這是騙局)，沒有妨礙司法 (這是構陷)」，整個調查是捕風捉影的「獵巫」。

川普曾表示，他願意與穆勒或其調查團隊當面會談，可是最近態度已動搖；他2日的推文宣稱他正忙著處理國事，懶得理會穆勒的調查。

穆勒正調查俄羅斯干預2016年美國大選之事，包括川普的競選組織是否與俄國勾結，以及川普是否試圖妨礙調查，並希望傳訊川普。

據悉，穆勒3月間與川普的律師會談時，就揚言他可能用傳票強迫總統接受問話。

3月間經過針鋒相對的談判，穆勒團隊決定向川普的律師提供問話範圍，而川普的律師已據此預擬總統可能被問到的問題，主要是針對川普競選、政權交接和上任後的一些事件；包括他開除聯邦調查局長柯米，以及他企圖迫使司法部長塞辛斯辭職之事。

川普的一些顧問擔心他如接受毫無限制的問話，並照著本性拉拉雜雜講個不停，可能惹上偽證罪名。專家也表示，川普在接受約談時若與柯米的說法牴觸，可能被控作偽證。

川普2日也推文說，他最後「將別無選擇，必須使用賦予總統的權力介入受到操控的體制」；這種含糊論調似乎是針對司法部，尤其是質疑它何以沒有遵照保守派共和黨人的要求，交出有關文件。

推文中說：「他們不想把文件交給國會。他們怕什麼？為什麼刪塗這麼多？為什麼有這種不平等的『司法正義』？」

川普上周接受福斯新聞訪問時也宣稱：「我對我的司法部非常失望，因為它正在破產，不過我決定不介入，雖然到某個時候我可能改變主意，因為現在的情況很可恥。」