聖瑪利諾市被指性騷擾 教委反擊、學區聲明接投訴

2018-05-03 13:29 世界日報 記者 世界日報 記者 李雪 ／聖瑪利諾市報導



早先被捲入性騷擾指控的的聖瑪利諾學區教委Chris Norgaard稱，自己是在舉報性侵、性騷擾「#METOO」運動下的犧牲者，決定反擊學區，挽回名譽。而教委會日前發表聲明回應表示學區收到投訴後必須認真調查，而對Norgaard試圖提告學區的行為深感失望，並會全力辯護。

今年1月，聖瑪利諾市警局和學區皆發出新聞稿，表示Norgaard有性騷擾不當行為並被調查，且一度禁止他進入校園等地。而警局經過調查後，將結果提交地區檢察官辦公室，檢方以證據不足拒絕起訴。

Norgaard隨即透過律師向該學區提出訴訟並表示，這很明顯地抓住#MeToo運動尋求掩護，稱該學區進行「永久性破壞並可能摧毀其個人專業名聲的運動」。他認為這起指控虛假，且從未存在過。

按律學區有50天時間回覆，意味著直到6月19日，Norgaard才能正式提出訴訟。而聖瑪利諾學區1日召開特別會議，教委會在會議後公開發表聲明，表示教委會收到職員的關於性騷擾的投訴，根據職員提供的信息和法律顧問的建議，學區必須要對這樣的指控認真對待和調查，無論是誰被指控，包括教委在內。

聲明中還表示，教委的首要任務是對學區負責，對Norgaard企圖提告學區的行為深感失望。聲明表示目前該案還是正在進行的法律案件，因而不便提供更多細節，但表示完全支持學區、學區總監Alex Cherniss、助理總監Linda de la Torre，並會全力辯護以對抗Norgaard的指控。

學區總監Cherniss日前也陳述表示，該學區有義務調查工作場所是否涉及性騷擾。他說，Norgaard通過他的律師爭辯，認為這事情是學區職員自導自演，自己掌控且促成這項調查，更認為這些聲明是Cherniss或員工偽造，「這是不負責任，且可對他進行索賠。」

律師蔡玟慧表示，在MeToo運動之前，學校或者僱主接到性騷擾指控，除非是有牽涉孩子，通常不會交給警局甚至檢方，而是自己私下調查並處理，最嚴重也就是開除。但由於現在MeToo運動席捲全球，各機構也都比較小心，學區此舉或是有自保的意圖，才會採取這樣的處理。

蔡玟慧表示，由於檢方決定不起訴的原因是證據不足，因而會給這位教委比較有力的反告理由。而且據Norgaard自己稱，警方從未因此案聯繫過他，假如調查過程真有疏忽，也會有利於他。但蔡玟慧強調，警方即使可能判斷錯誤，但警方有行政免責權，告警察會很難。而教委屬於民選官員，不是教委會的僱員，沒有僱傭關係也會比較難告。假若Norgaard真要提告學區，後者可證明自己的操作過程沒有問題，或直接證明性騷擾確有其事，便能有力辯護。