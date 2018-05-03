親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩韓峰會影響
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

假冒中領館升級 雙語詐騙華洋

2018-05-03 13:27世界日報 記者張越／洛杉磯報導

中領館詐騙電話升級。記者張越／翻攝
中領館詐騙電話升級。記者張越／翻攝
分享

以中領館名義詐騙的電話騷擾了許多華人，華人眾多的聖蓋博市，甚至在臉書上特別提醒民眾這是騙子電話，並建議民眾向聯邦交易管理委員會（FTC）投訴。但最近騙子已經「升級換代」，走出華人圈，電話錄音竟然出現英文版，轟炸的對象並且不再限於華人。而某華人民眾和騙子周旋，騙子竟然坦誠目標以大陸人為主。

以中領館名義行詐騙的電話近期在南加州愈演愈烈，電話區域號碼是626的區幾乎全部淪陷，無論是華人還是洋人，每天都被這種電話轟炸好幾次。家住巴沙迪那的洋人大學教授Mark Abdollahian指出，每天接到這種電話數次，一接聽就講中文，他只好詢問來自中國的學生到底是怎麼回事，才知道有這種詐騙電話，但每次來電號碼都不一樣，令他啞然失笑。

而華人聚居的聖蓋博市，無論華洋民眾都有曾被騷擾的經驗，以致聖蓋博市政府在臉書上告示，提醒民眾這是騙子電話，並且給出聯邦交易管理委員會於4月18日針對這種現象發出的通告。通告表示，這類事件已經波及整個美國，且騙子們的電話號碼更換很快。FTC建議民眾接到此類電話立刻掛斷，並且向FTC投訴電話號碼。

但很多民眾反映，現在這類電話不但經常更換號碼，且大部分號碼都是不規則的，通常的電話號碼是十位數字，有些詐騙電話卻只有九位，甚至更少。顯然是使用虛擬號碼打來，不知FTC能否真的能擋住這些號碼。

近期民眾並發現，騙子們顯然已經走出華人圈，走向主流。聖蓋博市張先生表示，他已經接到好幾通用英語講話的這類詐騙電話。希望主流民眾不要受騙，實在有損華人顏面。

雖然大多數華人接到電話都會立刻掛斷，但很多華人還是想要「調戲」一下詐騙集團。安大略的李先生表示，2日一早他就接到一個詐騙電話，騙子向他要姓名和證件號碼。李先生直接問騙子一個月能賺多少錢，並調侃說「你國語講的不錯，要不要換份新工作，有個新腳本，這樣成功率更高」。騙子竟然說出心裡話，表示現在是廣泛撒網，但亂槍打鳥的成功率不高，「基本上主要騙大陸人」。李先生又調侃了幾句，騙子就掛斷電話。

蒙特克萊（Montclair）的詹先生說，此前接到這個電話是個周末，他接通有人工服務的電話後，也想調戲一下騙子，就對騙子說，中領館怎麼星期天也有人上班啊？騙子說這是為民服務。詹先生說，拜託騙人的時候選擇正確時間，這樣的騙術實在太拙劣了。

詐騙集團種電大學教授

相關新聞

艷星封口費 朱利安尼驚人爆料：川普已付了那13萬美元

2018-05-03 11:34

除役前最後飛行 搭載9人美軍C-130運輸機墜毀

2018-05-03 11:05

環保署長送「大禮」！ 威州富士康不受新霧霾標準管控

2018-05-03 04:11

共和黨密謀彈劾 美司法部副部長：不會被勒索

2018-05-03 13:32

通俄案／穆勒查妨礙司法 川普怒轟：騙局、構陷

2018-05-03 13:31

通俄案／柯林頓彈劾案律師 加入川普律師團隊

2018-05-03 13:30

聖瑪利諾市被指性騷擾 教委反擊、學區聲明接投訴

2018-05-03 13:29

CNN：川普自己杜撰健康報告 原因這4個

2018-05-03 13:28

影／江俊輝廣告 「寧靜風暴」救經濟

2018-05-03 13:26

美18女大生穿旗袍被罵 中國微博瘋狂點讚聲援

2018-05-03 13:17

美國月嫂搶手 半年預約還加價

2018-05-03 13:10

多圖／橙縣大掃黑 逮85人緝毒繳槍

2018-05-03 13:09

穿旗袍挨批 白人少女誓再穿 拒刪推特照片

2018-05-03 13:07

融入美國方式？ 不少亞裔女性染金髮

2018-05-03 13:04

川普夫人、外孫女 皆曾穿著 達姆穿旗袍 究竟礙了誰

2018-05-03 13:03

匹茲堡美華青年 舞出民族文化

2018-05-03 12:59

中樂團聯合音樂會 6日免費入場

2018-05-03 12:58

華人電腦協會年會 多位專家演講

2018-05-03 12:57

費城美鐵車站 安檢頻頻出漏洞

2018-05-03 12:56

繼12州之後 新州也將開放無證客考駕照

2018-05-03 12:54

機會多+時薪高 商科生找工作 大華府最友善

2018-05-03 12:53

肝癌患者藥費高 家庭財務難承擔

2018-05-03 12:53

冒充中領館詐騙電話太猖狂 打進5分局

2018-05-03 12:52

B肝變肝癌 閩籍男性移民風險高

2018-05-03 12:51

康州華男稅收詐騙 被判5年緩刑罰50萬

2018-05-03 12:50

中國電商鑽漏洞逃稅 美將修法防堵

2018-05-03 12:49

法官：有資源潛逃 何志平保釋金增至1600萬元再被拒

2018-05-03 12:48

建房違規占車位 72分局嚴打日落公園違規

2018-05-03 12:47

只為一雙球鞋 3嫌光天化日搶華男

2018-05-03 12:47

孟昭文推動飛機減噪法案 眾院過關

2018-05-03 12:44

紐約市主計長慶亞太月 李汝乾領獎

2018-05-03 12:43

胎兒有心跳禁墮胎 愛州全美最嚴

2018-05-03 12:41

蘿蔓生菜染大腸桿菌 加州傳首死

2018-05-03 12:41

窗戶又裂開 西南航班機迫降

2018-05-03 12:39

赴「飛機墳場」除役 運輸機喬州墜毀9死

2018-05-03 12:39

費城兩會 慶祝18周年

2018-05-03 12:36

女星辛西亞尼克森拚選州長 民調仍落後兩位數

2018-05-03 12:35

華府龍舟賽19日舉行 盼擠進華府百大活動

2018-05-03 12:06

波城搭乘電召車人次 高達9.6萬

2018-05-03 11:51
看更多

熱門文章

英國潮牌牛仔褲「極限挖空」 網友大嘆老了看不懂

2018-05-02 19:47

星巴克被捕的2黑人 以1美元和解

2018-05-03 08:06

害臉書深陷風暴 劍橋分析聲請破產、宣布停止營運

2018-05-03 04:02

西南航空又遇破窗意外 緊急降落克里夫蘭機場

2018-05-03 01:37

馬克宏訪澳 感謝「美味的總理夫人」 聽眾滿頭問號

2018-05-02 22:48

南韓清潔工 機場垃圾桶撿到價值千萬金條

2018-05-02 17:29

日高校陸生占9成 校長還率師生高唱中國大陸國歌

2018-05-02 14:25

Fed一如預期按兵不動 稱通膨已「接近」2%的目標

2018-05-03 02:10

孫安佐案仍待審 23日提審庭期不變

2018-05-02 22:59

應召女為錢嫁64歲富商 離婚貪贍養費慘被法官打臉

2018-05-03 10:55

環保署長送「大禮」！ 威州富士康不受新霧霾標準管控

2018-05-03 04:11

不理會中國民航要求 美航空業未改台灣名

2018-05-03 08:42

92歲英女王搭直升機 飛倫敦看金孫路易

2018-05-02 22:21

路易小王子出生證明棄手寫 因登記官字醜？

2018-05-02 23:21

經濟解析／Fed會後聲明若這麼說 將嚇壞市場

2018-05-02 23:19

川普逼盟友想豁免稅就得接受配額 專家：恐生三大問題

2018-05-02 23:38

哈利王子準舅子規勸：取消婚禮為時未晚

2018-05-03 12:06

白人少女畢業舞會穿旗袍 引爆「文化挪用」爭議

2018-05-02 15:04

陸男喝醉搭車被嫌吵 怒將日男甩向電車致重傷昏迷

2018-05-02 14:29

艷星封口費 朱利安尼驚人爆料：川普已付了那13萬美元

2018-05-03 11:34

影／巴西聖保羅大樓遭火噬 整棟崩塌衝擊威力如海嘯

2018-05-02 13:49

驚人又出色的血壓？川普健康報告被爆捏造

2018-05-02 14:31

WHO空污報告 印度德里、孟買居前五名

2018-05-03 00:22

黑人吃飯要先付錢 加拿大餐廳遭指種族歧視

2018-05-02 16:11

特斯拉仍誇口Model 3量產會達標 結束燒錢時代

2018-05-03 06:39

蜜雪兒當年申請大學 被勸「眼光不要太高」

2018-05-03 08:40

黑煙變墨水？印度發明家創新方法抑制空汙

2018-05-02 15:04

影／巴黎勞動節遊行變調 上千黑衣人縱火砸毀商家

2018-05-02 17:44

除役前最後飛行 搭載9人美軍C-130運輸機墜毀

2018-05-03 11:05

阿富汗首位女飛官 獲美庇護

2018-05-02 14:38

6年來最惠！ 蘋果加發20億美元股息給股東

2018-05-02 14:44

美國軍方運輸機 墜毀喬治亞州

2018-05-03 01:06

WHO：富裕和貧窮城市的空氣品質落差正加大

2018-05-02 22:57

赴「飛機墳場」除役 運輸機喬州墜毀9死

2018-05-03 12:39

蘋果財報 投資人可能錯過的七個重點

2018-05-03 08:00

峰會扭轉金正恩形象 8成南韓人信任他

2018-05-02 16:45

台股ADR漲跌互見 日月光重挫10.7%

2018-05-03 07:00

自行施打未測試 疱疹藥的生醫創業家喪生

2018-05-03 09:54

影／澳洲人瑞科學家過104歲生日 嘆「不快樂、我想死」

2018-05-02 17:36

通俄門…川普恐遭約談 他的律師團緊張了

2018-05-03 00:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top