假冒中領館升級 雙語詐騙華洋

2018-05-03 13:27 世界日報 記者 世界日報 記者 張越 ／洛杉磯報導



中領館詐騙電話升級。記者張越／翻攝 分享 facebook

以中領館名義詐騙的電話騷擾了許多華人，華人眾多的聖蓋博市，甚至在臉書上特別提醒民眾這是騙子電話，並建議民眾向聯邦交易管理委員會（FTC）投訴。但最近騙子已經「升級換代」，走出華人圈，電話錄音竟然出現英文版，轟炸的對象並且不再限於華人。而某華人民眾和騙子周旋，騙子竟然坦誠目標以大陸人為主。

以中領館名義行詐騙的電話近期在南加州愈演愈烈，電話區域號碼是626的區幾乎全部淪陷，無論是華人還是洋人，每天都被這種電話轟炸好幾次。家住巴沙迪那的洋人大學教授Mark Abdollahian指出，每天接到這種電話數次，一接聽就講中文，他只好詢問來自中國的學生到底是怎麼回事，才知道有這種詐騙電話，但每次來電號碼都不一樣，令他啞然失笑。

而華人聚居的聖蓋博市，無論華洋民眾都有曾被騷擾的經驗，以致聖蓋博市政府在臉書上告示，提醒民眾這是騙子電話，並且給出聯邦交易管理委員會於4月18日針對這種現象發出的通告。通告表示，這類事件已經波及整個美國，且騙子們的電話號碼更換很快。FTC建議民眾接到此類電話立刻掛斷，並且向FTC投訴電話號碼。

但很多民眾反映，現在這類電話不但經常更換號碼，且大部分號碼都是不規則的，通常的電話號碼是十位數字，有些詐騙電話卻只有九位，甚至更少。顯然是使用虛擬號碼打來，不知FTC能否真的能擋住這些號碼。

近期民眾並發現，騙子們顯然已經走出華人圈，走向主流。聖蓋博市張先生表示，他已經接到好幾通用英語講話的這類詐騙電話。希望主流民眾不要受騙，實在有損華人顏面。

雖然大多數華人接到電話都會立刻掛斷，但很多華人還是想要「調戲」一下詐騙集團。安大略的李先生表示，2日一早他就接到一個詐騙電話，騙子向他要姓名和證件號碼。李先生直接問騙子一個月能賺多少錢，並調侃說「你國語講的不錯，要不要換份新工作，有個新腳本，這樣成功率更高」。騙子竟然說出心裡話，表示現在是廣泛撒網，但亂槍打鳥的成功率不高，「基本上主要騙大陸人」。李先生又調侃了幾句，騙子就掛斷電話。

蒙特克萊（Montclair）的詹先生說，此前接到這個電話是個周末，他接通有人工服務的電話後，也想調戲一下騙子，就對騙子說，中領館怎麼星期天也有人上班啊？騙子說這是為民服務。詹先生說，拜託騙人的時候選擇正確時間，這樣的騙術實在太拙劣了。