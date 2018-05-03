影／江俊輝廣告 「寧靜風暴」救經濟

2018-05-03 13:26 世界日報 【洛杉磯訊】



江俊輝競選團隊上周打出標題為「寧靜風暴」的競選廣告，在這支時長約30秒的廣告，展示了江俊輝如何在加州經濟衰退時，站出來幫助恢復加州經濟，以及保護加州人民家庭財產的紀錄。

在這支競選廣告，江俊輝自述，「在有些人認為加州完了的時候，我認為有更好的解決辦法。我在當時採取了艱難的策略，將加州從破產邊緣拉了回來，因為加州人民當時給予了我足夠信任。當富國銀行從勞動人民奪取錢財的時候，是我化解了這一危機」。他說，「現在正當有人質疑加州不會有更大膽的健保制度、可支付住房和教育政策時，我說，我們可以的」。

「寧靜風暴」江俊輝推競選廣告。圖／擷自影片 分享 facebook

「寧靜風暴」突出了江俊輝在前任加州州長阿諾史瓦辛格任上所做的努力，例如巧妙利用公職人員薪資為籌碼，作為「預算戰爭」的籌碼，以及對富國銀行採取大膽的制裁措施等，最終帶領加州走出破產邊緣，成為全球第六大經濟體。江俊輝競選團隊副經理兼傳播主任（communication director）Fabien Levy說，江俊輝是一位身兼財政職位，領導加州經濟變得更強的州長候選人。

江俊輝擔任過加州主計長和現在的加州財務長，任上政績包括在2008年經濟危機期間，做出一系列措施保證加州現金儲備，保證了教育和債券償還資金。這一舉措保證了加州信譽等級不致跌到谷底，從而居民也免於繳納更高利息。他還重整了加州債務，節約出70億元用於學校、基礎建設、公共安全建設。在史瓦辛格任職期間，州長要求將公職員工的薪資降至聯邦最低工資要求的每小時6.55元，江俊輝當時堅決拒絕執行這一要求，保證了20萬多名公職人員的薪資。

江俊輝的競選廣告「寧靜風暴」將在各大電視媒體播出，也可以在網上觀看：