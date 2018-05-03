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華府龍舟賽19日舉行 盼擠進華府百大活動

2018-05-03 12:06聯合報 記者張加╱即時報導

美國大華府龍舟賽將於19日至20日在波多馬克河舉辦，主辦的台美文化協會副執行長毛家怡2日在記者會表示，目標是讓大華府龍舟賽未來成為華府百大活動。

台美文化協會2日晚間於馬里蘭州遠東飯店舉行龍舟賽記者會，該會副執行長毛家怡表示，已有45隊報名參賽，包括從佛州與紐約赴華府參加的隊伍；龍舟賽周邊的攤位則規畫捏麵人、畫糖、書法、剪紙等文化活動。

毛家怡說，希望將來可以讓大華府龍舟賽成為華府百大活動，提升能見度，不是只有僑界朋友參與。

龍舟賽的經費來源部分由台灣政府贊助，也有熱心僑界人士捐款，白平基金會董事長白越珠與中華會館議員謝林寶珠2日於龍舟賽記者會中，各自捐贈1萬美元。

龍舟賽今年邁入第17屆，以往15屆由婦聯會大華府分會主辦，自去年改由華府台灣同鄉會、華府台灣同鄉聯誼會、台美人媽媽教室等9個僑團組成的台美文化協會主辦。

婦聯會去年將12艘龍舟捐給台美文化協會，但因龍舟狀況不佳，最後租借龍舟；毛家怡2日表示，考量修復龍舟的費用過高，因此今年仍租借龍舟使用。

龍舟賽自2002年舉辦，已成為華府每年5月亞裔傳統月的文化盛事，也是美台人士交流的好機會；現外交部長吳釗燮擔任駐美代表時，白宮國安會亞洲事務資深主任韋德寧曾代表布希政府參加龍舟賽。

白平基金會董事長白越珠（左一）與中華會館議員謝林寶珠（右二）2日出席大華府龍舟賽...
白平基金會董事長白越珠（左一）與中華會館議員謝林寶珠（右二）2日出席大華府龍舟賽記者會，並各自捐贈1萬美元贊助今年的龍舟賽。華盛頓記者張加／攝影
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2017年大華府龍舟賽開幕式，嘉賓為龍舟點睛。聯合報系資料照／記者張加攝影
2017年大華府龍舟賽開幕式，嘉賓為龍舟點睛。聯合報系資料照／記者張加攝影
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龍舟賽婦聯會國安會

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