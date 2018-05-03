華府龍舟賽19日舉行 盼擠進華府百大活動

2018-05-03 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國大華府龍舟賽將於19日至20日在波多馬克河舉辦，主辦的台美文化協會副執行長毛家怡2日在記者會表示，目標是讓大華府龍舟賽未來成為華府百大活動。

台美文化協會2日晚間於馬里蘭州遠東飯店舉行龍舟賽記者會，該會副執行長毛家怡表示，已有45隊報名參賽，包括從佛州與紐約赴華府參加的隊伍；龍舟賽周邊的攤位則規畫捏麵人、畫糖、書法、剪紙等文化活動。

毛家怡說，希望將來可以讓大華府龍舟賽成為華府百大活動，提升能見度，不是只有僑界朋友參與。

龍舟賽的經費來源部分由台灣政府贊助，也有熱心僑界人士捐款，白平基金會董事長白越珠與中華會館議員謝林寶珠2日於龍舟賽記者會中，各自捐贈1萬美元。

龍舟賽今年邁入第17屆，以往15屆由婦聯會大華府分會主辦，自去年改由華府台灣同鄉會、華府台灣同鄉聯誼會、台美人媽媽教室等9個僑團組成的台美文化協會主辦。

婦聯會去年將12艘龍舟捐給台美文化協會，但因龍舟狀況不佳，最後租借龍舟；毛家怡2日表示，考量修復龍舟的費用過高，因此今年仍租借龍舟使用。