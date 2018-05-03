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環保署長送「大禮」！ 威州富士康不受新霧霾標準管控

2018-05-03 04:11世界日報 特派記者黃惠玲╱芝加哥報導

富士康新廠預定地。美聯社資料照片
富士康新廠預定地。美聯社資料照片
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川普政府1日將威斯康辛州東南區應嚴格執行限制霧霾排放的範圍大幅縮小，其中在瑞辛郡(Racine County)的富士康主要工廠預定地，也被畫出新排放高標準外，這項決定使富士康節省大筆改善污染開銷，環保組織不滿批判，富士康廠附近居民，將因此被迫天天呼吸污染空氣。

環保署署長普魯特(Scott Pruitt)1日宣布的管制霧霾嚴格執法名單中，「戲劇性」的大幅度縮小威州地區的加嚴執法範圍。而被排除在外的威州與伊利諾州邊界處，向來是威州空氣最差的地區。此外，普魯特也將伊州、印第安納州的空污管制範圍減少，環保人士認為，此決定恐將提高長期以來因污染而造成的哮喘、心臟病的死亡案例增加。

普魯特說，這份新的空污管制執法名單，是根據所收集的數據以及法規而擬定公布，不過，從新名單「移除」的地區，都是由共和黨官員一直向環保署極力爭取放鬆執法的工業區。

威州州長沃克(Scott Walker)1日在推特發文指出，「我們持續與環保署協商，希望能夠以威州最大利益做考量。」他還說，威州不斷尋找在環境保護與商業工作發展間的平衡機會。

沃克怪罪芝加哥是造成威州空氣污染的罪魁禍首，不過，根據環保署研究，威州的工業型態、交通狀況以及氣候等因素，也多少須為當地污染負責。

威斯康辛州自然資源廳(Department of Natural Resources)的一份文件顯示，富士康將是當地未來霧霾的主要「新污染源」。

歐巴馬當局在2015年，將聯邦清潔空氣法(Clean Air Act)中的全國霧霾標準從75個ppb(parts per billion)，調降到70個ppb，而威斯康辛州全州的目前霧霾水平，都超出了上述標準，去年瑞辛郡的部分地區霧霾指數，甚至達到83ppb，根據調查，2015到2017年間，瑞新郡的霧霾平均值為75ppb。

如果新的空污管制地區名單落實，等於原本必須安裝昂貴空污控制設備的工業廠商，都可獲得「豁免」。

環保組織不滿表示，環保署採取的措施，將無法保護密爾瓦基(Milwakii)和威斯康星州東部其他地區的空氣質量。美國政府職工聯盟(American Federation of Government Employees)主席米爾庫卡(Michael Mikulka)說，因為普魯特要送給沃克這項「大禮」，將讓住在瑞辛郡富士康廠附近的民眾，被迫忍受天天呼吸污染的空氣。

霧霾也被稱為「地面臭氧」，主要由汽車尾器、發電廠及工廠所排放的廢氣等造成，霧霾對人體的危害，當屬人體的呼吸系統「首當其衝」。因為人體的呼吸系統與外界接觸最多。霧霾天，空氣中可吸入顆粒物多、病毒濃度高、容易引起過敏性鼻炎、哮喘、支氣管炎等疾病。 且霧霾對人體心血管系統會造成不良影響，更對兒童生長不利。

【鄭重聲明】本篇內容為世界日報版權所有，未經許可不得任意轉載、重製、複印使用。

霧霾空污心臟病芝加哥共和黨

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