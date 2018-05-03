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美國軍方運輸機 墜毀喬治亞州

2018-05-03 01:06中央社 喬治亞州薩凡納2日綜合外電報導

圖片取自http://www.foxnews.com(IAFF574 Savan...
圖片取自http://www.foxnews.com(IAFF574 Savannah)
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美國媒體報導，聯邦航空總署（FAA）指出，軍方一架C-130式大力士型運輸機（C-130 Hercules）在喬治亞州薩凡納（Savannah）附近機場起飛不久便墜毀，機上搭載5人。

福斯新聞頻道（Fox News）報導，這架運輸機原定飛往亞利桑那州的大衛斯-蒙桑空軍基地（Davis-Monthan Air Force Base）。從地面上拍到的照片顯示，大火和濃煙吞沒飛機。

有線電視新聞網（CNN）報導，美國空軍證實，一架隸屬空軍國民兵（Air National Guard）的飛機在喬治亞州墜毀。

空軍機場福斯

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