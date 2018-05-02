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川普逼盟友想豁免稅就得接受配額　專家：恐生三大問題

2018-05-02 23:38聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

財經網站Business Insider 2日報導，美國總統川普日前再次延長對6個盟友的鋼鋁關稅豁免期限，但貿易專家認為，川普的新貿易談判目標對全球經濟來說，恐是個更壞消息且將產生三大問題。

川普政府在4月30日發出聲明說，任何希望豁免鋼鋁關稅的國家必須同意配額制度，而這項貿易目標已獲得白宮貿易顧問納瓦羅的確認。他在跟美國鋼鐵協會及鋼鐵製造商協會的談話中說道：「從總統到他的團隊，這個政府的指導原則為，任何豁免關稅國家或像是歐盟的實體，將有配額和其他限制。」

貿易專家認為，與關稅相比，配額制度聽起來可能更溫和，但實際上可能會造成更多問題。首先，配額基本上仍存在跟關稅類似的經濟問題，因其意味著海外商品供應減少後的價格上漲情形，將反過來推高美國生產商成本，並提高物價。

日內瓦國際貿易與永續發展中心專家葛洛佐賓斯基（Dmitry Grozoubinski）指出，配額還缺少了一項課徵關稅的具體好處，亦即稅收。事實上，若外國政府向企業販售出口的權利，配額可能會讓它們賺進稅收。因此，配額具有關稅在經濟上的所有負面影響，而無預算上的好處。

此外，彼得森國際經濟研究所資深研究員鮑恩（Chad Bown）也指出，配額制度將為貪腐敞開大門。為了控制出口美國的金屬數量及遵守配額制度，一國常會向某些企業發放向美銷售的許可證。由於美國對出口商來說是個利潤豐厚的市場，企業將盡一切努力獲得這些許可證。

至於最後一個問題則是配額概念違反國際貿易規則。華府卡托研究所（Cato Institute）貿易政策分析師列斯特（Simon Lester）說：「配額在1980年代就是個問題，並被WTO的防衛協定（Safeguards Agreement）所明文禁止。同意了該協定的美國跟其他國家顯然違反WTO的規定。」

所有接受Business Insider訪問的貿易專家均認為，上述三大問題顯示川普推行配額制度恐令美國貿易形勢惡化，而非更好。

川普要求盟友接受鋼鋁配額制度來豁免關稅。美聯社
川普要求盟友接受鋼鋁配額制度來豁免關稅。美聯社
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川普WTO白宮

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