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孫安佐案仍待審 23日提審庭期不變

2018-05-02 22:59中央社 紐約2日專電

藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐（左）。 中央社
藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐（左）。 中央社
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藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐被控恐嚇攻擊校園，在孫安佐拋棄預審程序後，全案移送中級民刑法院審理。賓州法院最新卷宗顯示，正式提審時間仍是23日上午8時，全案仍在進行中。

孫安佐案預審庭4月25日在賓州上達比（UpperDarby）警局召開，孫安佐辯護律師在庭上主張拋棄預審程序，以換取撤銷「持有犯罪工具意圖犯案」罪名，這項主張獲得法官貝拉多科（Ann Berardocco）同意。

本案因此從預審進入下一個法律程序，根據賓州法院官網卷宗，孫安佐案在4月30日正式移送「中級民刑法院」（Court of Common Pleas），正式提審庭期定在5月23日上午8時。

孫安佐案預審庭結束當天，賓州法院官網顯示的案件狀態就是「結案」（closed），但這只表示地方法院層級處理告一段落，不代表全案落幕。部分台灣媒體先前報導孫安佐案已「結案」，純屬誤解。

另外，有媒體報導孫安佐聲請保釋遭駁回，也並不是新發展。根據案卷資料，孫安佐3月27日曾聲請保釋，交保金額10萬美元（約新台幣297萬元），最後遭駁回，之後孫安佐沒有再聲請保釋。

孫安佐3月26日遭美國警方逮捕，被控向同學預告將於5月1日開槍掃射就讀的高中，但他之後表示這是開玩笑。

孫安佐被控恐怖威脅後，美國警方4月初從他的寄宿家庭起出手槍、十字弓和超過1600發子彈，檢方隨後加控孫安佐持有犯罪工具並意圖犯案。孫安佐辯護律師凱勒（Robert Keller）認為，拋棄預審程序後，檢方可望撤銷孫安佐持有犯罪工具意圖犯案的罪名。

孫安佐恐嚇

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