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曾評川普健康絕佳 醫生坦言是川普口述

2018-05-02 20:30中央社 紐約1日綜合外電報導

美國總統川普在2015年競選期間發表醫生伯恩斯坦的說明信，信中以誇張口吻形容川普...
美國總統川普在2015年競選期間發表醫生伯恩斯坦的說明信，信中以誇張口吻形容川普健康狀況極佳，與川普說話語氣極度相似。如今，伯恩斯坦坦言，這封信是川普口述叫他聽寫。 美聯社
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美國總統川普在2015年競選期間發表醫生伯恩斯坦的說明信，信中以誇張口吻形容川普健康狀況極佳，與川普說話語氣極度相似。如今，伯恩斯坦坦言，這封信是川普口述叫他聽寫。

川普（Donald Trump）競選團隊2015年12月發表他的私人醫生伯恩斯坦（Harold Bornstein）說明信，伯恩斯坦在信中讚揚川普的「體能和精力非凡」。信中並寫道：「若川普先生當選，我可以明確地說，他將是歷來最健康的美國總統當選人。」

這封信盛讚川普的健康「好得驚人」，但幾乎未提供任何醫學佐證，僅說川普的血壓110/65。信中聲稱川普過去一年減重15磅（約7公斤），並說川普的心血管健康狀況「極佳」。

後來，由於川普和對手希拉蕊（Hillary Clinton）的健康狀況雙雙遭到愈來愈多質疑，伯恩斯坦又提供一份較專業的評估，列出川普的身高、體重和處方藥等資訊。

伯恩斯坦今天接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時，否認撰寫這封信。他說：「整封信都是他（川普）口述，我沒寫那封信，只是順勢假裝是我寫的。」這也讓上回美國總統大選至今未解的疑問之一獲得解答。

伯恩斯坦如今的說法，和他1年多之前的回答完全相反。

2016年9月接受CNN記者葛里芬（Drew Griffin）訪問時，伯恩斯坦表示，他的第一封信是草率撰寫，因當時正在看診。他說：「我趕時間，有病人要看。」但他仍強調信中文字出於自己筆下，「那封信真的是我寫的嗎？是呀。」

伯恩斯坦如今再度出現在鎂光燈下，因為他指控川普的前保鏢希勒（Keith Schiller）為拿回川普的醫療紀錄，洗劫他的辦公室。

伯恩斯坦的最新說法，讓川普第一封健康說明信的真相愈來愈清晰。他表示：「那封信是黑色幽默，那是我的幽默。就像電影『冰血暴』（Fargo），它把事實引導到另一個不同方向。」

伯恩斯坦透露，他和妻子開車經過紐約中央公園（Central Park）時，川普在電話中口述由他聽寫，「我再告訴他，哪些話不能放在信裡」，隨後川普的人前來拿信。

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