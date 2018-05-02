親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩韓峰會影響
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

假香港小鮮肉騙台灣熟女 警霸氣：包中獎就找家人！

獨家／傳孫安佐涉恐攻已結案 邱彰：狄鶯贏了

穆勒「約談總統」44問大曝光 川普怒斥可恥

2018-05-02 14:03世界日報 編譯陳韻涵╱綜合1日電

川普。美聯社
川普。美聯社
分享

「紐約時報」30日晚公布「通俄門」特別檢察官穆勒(Robert Mueller)欲約談川普總統的44則問題清單；川普1日推文怒批「關於俄國獵巫調查的問題『外洩』給媒體，可恥」；「華盛頓郵報」也報導，穆勒先前已向川普律師團隊表明，若川普拒絕調查小組約談，將發出傳票，要求川普向大陪審團作證。

紐時區分四大主題的問題，內容旨在釐清川普與前國家安全顧問佛林、聯邦調查局(FBI)前局長柯米和司法部長塞辛斯的關係，川普競選團隊與俄國勾結問題，以及川普是否妨礙調查等疑問。

華郵率先引述四位消息人士說法指出，穆勒已向川普律師不只一次提議，若拒絕特檢調查小組的約談，不排除發出傳票，要求川普向大陪審團作證。穆勒最早在3月時向川普律師陶德(John Dowd)這麼說，陶德當時憤怒答道：「這不是遊戲。你毀了美國總統的工作。」

紐時透過「川普法律團隊之外的一個人」取得的問題顯示，穆勒希望了解川普的想法，釐清他大多數攻擊性推文的動機，解開他與家庭成員及親近顧問的關係；問題主要圍繞川普如何高調開除FBI局長、國安顧問，以及他對待塞辛斯的方式，還有競選官員2016年在川普大樓與俄國人接洽民主黨候選人喜萊莉‧柯林頓的黑資料。

諸多問題關注川普的商業活動、他與長期私人律師柯恩(Michael Cohen)就俄國地產交易的討論、是否知悉女婿庫許納與俄國交易時設立秘密連絡管道、他與宣稱握有民主黨電郵遇駭內幕的政治顧問史東(Roger Stone)的聯繫，以及他2013年到莫斯科參加環球小姐選美比賽引發的風波。

這些問題將提供穆勒調查通俄案迄今最完整的內幕，包括可能妨礙司法、通俄調查如何影響總統行使職權，川普如何試圖開除穆勒，還有川普特赦佛林的可能性；穆勒也想問川普，是否知道前競選總幹事馬納福(Paul Manafort)向俄國求助。

針對川普與塞辛斯相關問題，包括塞辛斯如何在通俄調查中自請迴避，以及川普是否告訴塞辛斯，需要他留在該職位保護總統。穆勒也想問川普去年如何試圖開除他，以及白宮法律顧問麥甘恩(Donald McGahn)揚言辭職的插曲。

除了川普推文怒批外，對於紐時公布的問題，川普律師塞庫洛(Jay Sekulow)和特檢辦公室均未回應。

穆勒將如何為通俄門收尾仍是個謎，即便他判定總統違法。司法部已表示，不能起訴在任總統。穆勒3月時曾告訴川普律師陶德說，雖然總統的行為受到監督，但他並非調查目標，意即穆勒不打算起訴川普。

川普塞辛斯通俄門

相關新聞

爆料開生髮藥給川普後 醫生：辦公室遭闖入

2018-05-02 13:39

最後一座川普「沒蛋蛋」裸體塑像今拍賣

2018-05-02 13:14

影／反財團金援川普 紐約移民維權團體上街頭

2018-05-02 13:02

2020人口普查要問身分 紐約州檢察長起訴聯邦

2018-05-02 12:47

與妻吵架 無證華男被逮恐被遞解

2018-05-02 12:40

亞馬遜 在波士頓海港區設機器人研發廠

2018-05-02 12:39

共和黨密謀彈劾 美司法部副部長：不會被勒索

2018-05-02 11:41

華郵：穆勒曾警告律師團 可能傳喚川普

2018-05-02 10:57

川普接見西南航空女機長 稱讚救命英雄

2018-05-02 09:13

捉迷藏躲烘衣機 10歲男童被電死

2018-05-02 08:50

醫生：川普競選時漂亮的健康報告是川普口述的

2018-05-02 08:20

川普預告 未來幾天宣布「川金會」時間地點

2018-05-02 04:48

媒體披露通俄門特檢所提問題 川普批可恥

2018-05-02 00:19

美佛州校園槍擊遇害家屬 控告校警過失致死

2018-05-02 00:16

CNN調查Uber醜聞 全美103名司機被控性侵

2018-05-01 22:45

拒川普邀任科技顧問！比爾蓋茲：對我時間非最好利用

2018-05-01 21:53

當不成退伍軍人部長 傑克森轉任川普副助理

2018-05-01 14:40

倡教師佩槍…川普將赴槍協大會 現場禁槍遭譏

2018-05-01 14:39

「買美國貨」政策 政府機構也做不到

2018-05-01 14:34

川普加關稅 恐丟掉近3萬蒙大拿州農場主鐵票

2018-05-01 14:29

非法移民大軍壓境 華人見解兩極

2018-05-01 14:08

潘斯視察美墨邊牆 嘉勉駐防官員

2018-05-01 14:05

美特檢欲訊問川普 紐時取得問題清單

2018-05-01 13:50

柯米建議穆勒訪談川普 不限時間主題

2018-05-01 13:47

罵川普白癡？ 白宮幕僚長：鬼扯

2018-05-01 13:27

校園霸凌 14歲華生挨打牙斷唇破

2018-05-01 12:37

男子溺水被救起 反過頭控告救他的救生員、警察

2018-05-01 11:41

美空氣變糟 多個城市將被列入黑名單

2018-05-01 11:40
看更多

熱門文章

道瓊盤初跌逾200點 蘋果逆勢連漲二日

2018-05-01 22:29

中國的「白色大象」 斯里蘭卡326億閒置港口

2018-05-01 17:27

金正恩老菸槍不顧孕妻 見文在寅全程未碰

2018-05-01 22:26

38萬士兵恐腦部重創...當代美軍的頭號大敵是它

2018-05-02 10:00

醫生：川普競選時漂亮的健康報告是川普口述的

2018-05-02 08:20

蘋果2Q盈餘大增25.3％ 股價盤後大漲4.1％

2018-05-02 06:09

蘋果財報優於預期 服務事業前景看俏

2018-05-02 07:09

富士山噴發降灰恐癱瘓首都圈 日研擬對策

2018-05-01 22:10

拒川普邀任科技顧問！比爾蓋茲：對我時間非最好利用

2018-05-01 21:53

經濟解析／美股為何欲振乏力？可能擔心這個

2018-05-01 23:23

狠甩4.5公斤！哈利為了婚禮淨食瘦身 還戒菸拚生育

2018-05-01 15:20

英名廚奧利佛推廣健康飲食 自己卻發福不少

2018-05-01 15:00

美對陸關稅短痛長多？研究指經損近卅億美元 農民最慘

2018-05-01 17:45

潑果汁事件赴警局說明 韓航野蠻二千金頻道歉

2018-05-01 21:09

CNN調查Uber醜聞 全美103名司機被控性侵

2018-05-01 22:45

英國驚見「史前河中怪獸」 無眼長相怪異

2018-05-02 11:27

談判在即！川普談美中貿易逆差：北韓幾年前就該解決

2018-05-01 22:36

日經：美國要求中國放棄「中國製造2025」政策

2018-05-02 09:21

校方要禁大型看板 京都大學學生激烈反對爆衝突

2018-05-01 20:46

影／鵜鶘亂入大學畢典引騷動 網友：牠也想畢業啦！

2018-05-01 17:45

經濟解析／跟中國談貿易 表面贏家常是大輸家

2018-05-01 17:34

梅根馬克爾入籍英國前 先經冷知識大考驗

2018-05-01 17:37

美股標普、那斯達克收高 貿易利多帶動樂觀情緒

2018-05-02 07:29

日本京都南禪寺出現刺鼻氣味 4人送醫

2018-05-02 12:35

以色列秀「半噸重」情資 控伊朗未棄核

2018-05-02 00:14

媒體披露通俄門特檢所提問題 川普批可恥

2018-05-02 00:19

美佛州校園槍擊遇害家屬 控告校警過失致死

2018-05-02 00:16

蘋果財報創三大同期新高 iPhone X受青睞

2018-05-02 09:01

文在寅建議頒諾貝爾和平獎 川普似乎滿意

2018-05-02 06:10

日本政府宣布5月9日辦中日韓峰會 北韓問題是重點

2018-05-01 21:48

泰姬瑪哈陵變綠染黑 印度最高法院要政府求助

2018-05-02 11:37

抄多啦A夢「機器貓」侵權 商標無效確定

2018-05-01 21:40

內唐亞胡：以色列無意與伊朗開戰

2018-05-01 23:03

捉迷藏躲烘衣機 10歲男童被電死

2018-05-02 08:50

超音波測錯性別 無良醫師狠心剪斷男嬰生殖器

2018-05-02 12:48

忘了登機…看臉尋人

2018-05-02 02:24

美速食店搶客 推1美元餐

2018-05-02 00:45

好過份！毒品放小狗肚內走私 倖存狗改當緝毒犬

2018-05-02 12:58

減稅效益 蘋果股東獲益1020億美元

2018-05-02 08:43

美元走強 金價黯淡

2018-05-02 00:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top