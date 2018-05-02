穆勒「約談總統」44問大曝光 川普怒斥可恥

2018-05-02 14:03 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合1日電



川普。美聯社 分享 facebook

「紐約時報」30日晚公布「通俄門」特別檢察官穆勒(Robert Mueller)欲約談川普總統的44則問題清單；川普1日推文怒批「關於俄國獵巫調查的問題『外洩』給媒體，可恥」；「華盛頓郵報」也報導，穆勒先前已向川普律師團隊表明，若川普拒絕調查小組約談，將發出傳票，要求川普向大陪審團作證。

紐時區分四大主題的問題，內容旨在釐清川普與前國家安全顧問佛林、聯邦調查局(FBI)前局長柯米和司法部長塞辛斯的關係，川普競選團隊與俄國勾結問題，以及川普是否妨礙調查等疑問。

華郵率先引述四位消息人士說法指出，穆勒已向川普律師不只一次提議，若拒絕特檢調查小組的約談，不排除發出傳票，要求川普向大陪審團作證。穆勒最早在3月時向川普律師陶德(John Dowd)這麼說，陶德當時憤怒答道：「這不是遊戲。你毀了美國總統的工作。」

紐時透過「川普法律團隊之外的一個人」取得的問題顯示，穆勒希望了解川普的想法，釐清他大多數攻擊性推文的動機，解開他與家庭成員及親近顧問的關係；問題主要圍繞川普如何高調開除FBI局長、國安顧問，以及他對待塞辛斯的方式，還有競選官員2016年在川普大樓與俄國人接洽民主黨候選人喜萊莉‧柯林頓的黑資料。

諸多問題關注川普的商業活動、他與長期私人律師柯恩(Michael Cohen)就俄國地產交易的討論、是否知悉女婿庫許納與俄國交易時設立秘密連絡管道、他與宣稱握有民主黨電郵遇駭內幕的政治顧問史東(Roger Stone)的聯繫，以及他2013年到莫斯科參加環球小姐選美比賽引發的風波。

這些問題將提供穆勒調查通俄案迄今最完整的內幕，包括可能妨礙司法、通俄調查如何影響總統行使職權，川普如何試圖開除穆勒，還有川普特赦佛林的可能性；穆勒也想問川普，是否知道前競選總幹事馬納福(Paul Manafort)向俄國求助。

針對川普與塞辛斯相關問題，包括塞辛斯如何在通俄調查中自請迴避，以及川普是否告訴塞辛斯，需要他留在該職位保護總統。穆勒也想問川普去年如何試圖開除他，以及白宮法律顧問麥甘恩(Donald McGahn)揚言辭職的插曲。

除了川普推文怒批外，對於紐時公布的問題，川普律師塞庫洛(Jay Sekulow)和特檢辦公室均未回應。

穆勒將如何為通俄門收尾仍是個謎，即便他判定總統違法。司法部已表示，不能起訴在任總統。穆勒3月時曾告訴川普律師陶德說，雖然總統的行為受到監督，但他並非調查目標，意即穆勒不打算起訴川普。