亞馬遜 在波士頓海港區設機器人研發廠

2018-05-02 12:39 世界日報 記者 世界日報 記者 唐嘉麗 ／波士頓報導



亞馬遜公司1日宣布，將在波士頓海港區設廠研發機器人Alexa，以及該公司網路服務和有聲科技，將為大波士頓地區創造2000多個科技相關的工作崗位。

亞馬遜公司副總裁兼Alexa產品研發主管普雷塞德(Rohit Prasad) 表示，亞馬遜Alexa部門在數年間，已從一小組軟體工程師和科學家，發展到有1200多名成員、為數百萬全球客戶研發新技術和新功能的機器人部門。

波士頓的新廠將以研發Alexa的機器人學習、語言科學、雲端計算，和機器人工程學等技術為主。自2011年以來，亞馬遜已在麻州設分部、雇用1500名員工。加上未來的Alexa研發新部門，該公司麻州雇員將至3500人。

波士頓市長偉殊稱亞馬遜選擇在海港區擴張業務是個「好消息」，能為波城帶來新工作和經濟發展的機會；此項目正是亞馬遜對波士頓經濟的肯定。麻州州長貝克也發表聲明表示，亞馬遜的決定凸顯麻州充滿活力的創新生態特質和優勢。

據波士頓規畫發展局資訊，亞馬遜今年2月就開始進行海港廣場(Seaport Square)開發、占地43萬平方呎大樓的租賃商議事宜。根據租約，亞馬遜對該大樓毗鄰空地建蓋大樓後有優先租賃權。亞馬遜波士頓新公司主要大樓位於東服務路(East Service Road)，兩年內會有800個新工作。根據文件，亞馬遜和開發商在與波市政府商議中提出協議，以亞馬遜創造就業機會的時間表為條件，波城給予為期15年、每年減免500萬元的稅收。

波士頓已名列亞馬遜今年初公布的第二總部(HQ2)20個入圍城市名單中。波士頓官員和亞馬遜高層都表示，尋找HQ2建地與海港區擴張是分開進行的兩回事。但有房產分析師認為，任何一家公司都不可能在同一城市的一個地點安置數千名新員工，又在另一地點建設雇員5萬的新總部。他們認為，亞馬遜的做法若不是要在波士頓海港區建HQ2，就是在給波士頓一個「安慰獎」。

總部位於西雅圖，全球雇員多達56.6萬人的亞馬遜公司預計今年會公布建蓋第二總部的地點。