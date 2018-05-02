捉迷藏躲烘衣機 10歲男童被電死

2018-05-02 08:50 中央社 波特蘭1日專電



10歲的赫南德茲（FernandoHernandez）。圖片來源: Supplied 分享 facebook 美國休士頓地區一名10歲男童上週玩捉迷藏時躲進烘衣機，被發現時已無生命跡象。根據解剖報告，男童是被電死的。

休士頓警察局警官艾林頓（Michael Arrington）對媒體表示，這名男童上週五跟一群青少年玩躲貓貓時，跑去躲在烘衣機，等到被其他玩伴發現時已經昏迷，沒有反應。

根據警方調查，10歲的赫南德茲（FernandoHernandez）與家人住在休士頓東部的一棟出租公寓，今年4月27日傍晚5時45分左右，被人發現在出租公寓住戶共用洗衣間的烘衣機裡，已經沒有意識。警方指出，初步調查認為這起死亡案件應屬意外。

德州哈立斯郡鑑識科學研究所（Harris CountyInstitute of Forensic Sciences）4月30日公布解剖報告指出，赫南德茲是被電死的。

艾林頓表示，家屬在第一時間為赫南德茲實施心肺復甦術（CPR），並打電話叫救護車。赫南德茲被送往貝布魯克（Baybrook）醫院搶救，但仍回天乏術。

赫南德茲的母親克莉絲汀娜（ChristinaRodriguez）接受地方電視台KTRK專訪時說，就讀三年級的兒子當天與9歲弟弟一起玩，「我不知道出了什麼事，我在家裡煮飯，結果小兒子跑進來跟我說，哥哥已經死了。」

克莉絲汀娜說，她的男友聞訊之後馬上去把赫南德茲抱回家裡，但她看到兒子皮膚已經變紫，兩眼睜開，就知道兒子已經不行了。

根據警方調查筆錄，當天包括赫南德茲在內的一群社區孩童，聚在一起玩捉迷藏，也玩玩具泡泡槍（NerfGuns）。