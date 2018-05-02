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媒體披露通俄門特檢所提問題 川普批可恥

2018-05-02 00:19中央社 華盛頓1日綜合外電報導

美國總統川普。 中央社
美國總統川普。 中央社
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媒體披露「通俄門」特別檢察官穆勒準備了近50個問題，用來詢問美國總統川普，以調查俄羅斯是否介入美國大選，及川普是否可能妨礙調查，川普今天痛批此事外洩「非常可恥」。

紐約時報」（New York Times）報導，穆勒（Robert Mueller）的這些問題著重在川普是否想要妨礙對通俄門案的調查，內容也顯示穆勒想要查明川普對於他競選陣營成員與俄國的接觸知道多少，包括雙方2016年6月在紐約川普大樓（Trump Tower）的會面，當時俄國律師提供了有關川普競選總統對手希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）的黑資料。

川普今晨在推特發文反擊說：「要為了從未發生過的罪行妨礙司法，似乎非常困難！這是獵巫！」

俄國被控與川普陣營串通，介入2016年美國總統大選，川普痛斥這是「捏造的虛假罪行」，他錯誤宣稱穆勒並未提出關於與俄國串通的問題。但據紐約時報報導，這些問題中至少有一個問到川普知不知道競選陣營助理尋求俄方援助，包括他的競選總幹事曼納福特（Paul Manafort）。

穆勒還想知道川普是否曾表示會特赦他的前國家安全顧問佛林（Michael Flynn）。佛林已被控對調查人員說謊，據信他目前合作配合調查。

不過，仍無跡象顯示川普如今已成為這項調查一年案件的正式嫌疑人，或是穆勒已發現證據顯示川普與俄國串通。

川普今天又一次否認有通俄情事。他推文說：「有關通俄獵巫案的問題被『洩露』給媒體，非常可恥。沒有關於串通的問題。」

紐約時報報導，穆勒的調查人員已經對川普的律師宣讀這些問題，紐時由川普法律團隊外的人士取得這些問題的清單。穆勒的辦公室不願就此報導發表評論。

根據紐時，這份問題清單，一如有線電視新聞網（CNN）先前所分的4大類，包括關於佛林、前聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）、司法部長塞申斯（Jeff Sessions）的問題，以及他的總統競選活動是否與俄羅斯進行任何協調。

紐時取得並刊出穆勒這份問題清單。紐時說，他們濃縮並改述了問題。這些問題如下：

● 佛林2016年12月底與俄羅斯大使季瑟雅克（Sergey I. Kislyak）通電話，你知道些什麼？

● 關於決定開除柯米的決定：你是什麼時候做出決定？為什麼？有誰影響了決定？

● 關於開除特別檢察官，你有過怎麼樣的討論？2018年1月傳出考慮開除特檢時，你做了什麼事？

法新社報導，這些問題清楚顯示穆勒有足夠間接證據來懷疑川普干預司法，也有理由相信川普知道通俄關連。

川普紐約時報俄羅斯

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