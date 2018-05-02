美佛州校園槍擊遇害家屬 控告校警過失致死

2018-05-02 00:16 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



自從槍擊案發生後，波拉克（手持麥克風者）成為代表受害家屬表達心聲的禁槍倡議人士，曾赴白宮當面向川普總統陳述希望透過立法加強槍枝管制的意見。路透 分享 facebook

美國佛羅里達州馬喬瑞史東曼道格拉斯高中（Marjory Stoneman Douglas High School）今年2月14日發生17人死亡的重大校園槍擊，當時校內雖有配槍駐警，卻未能即時制伏槍手，引發輿論批判。在這起校園槍擊案中痛失愛女的一名父親，如今將校警告上法院，指控涉嫌過失制死（wrongful death）。

喬瑞史東曼道格拉斯高中學生家長波拉克（Andrew Pollack）4月30日向位於布羅瓦德郡（Broward County）的佛州巡迴法院遞狀控告校警彼特森（Scot Peterson），指控彼特森在槍擊案發生時沒有積極應變，並未進入傳出槍響的建築物內制伏槍手。

佛羅里達州馬喬瑞史東曼道格拉斯高中校警彼特森。美聯社 分享 facebook

這起槍擊案中失去18歲女兒蜜朵（Meadow Pollack）的波拉克，也將19歲槍手克魯茲（Nikolas Cruz）列為被告。

波拉克30日在推特發文寫道：「今天我對校警提出過失致死告訴。我非常想要揭穿這個懦夫的真面目。不管他走到何處，我希望大家都能認出他來，並且稱他為布羅瓦德懦夫。這個校警坐視那些孩子跟老師一個個死在三樓！」

他也在推文中表示，這起官司「與金錢毫無關係。」

在訴狀中，波拉克要求法院交由陪審團審理此案。

槍擊案發生的一周之後，羅瓦德郡警長伊瑟瑞爾（Scott Israel）證實，案發當時彼特森雖然配著槍，卻在校外停留約4分鐘之久，不曾與槍手交火。伊瑟瑞爾當時在記者會上說道，彼特森按理應該挺身而出，「把槍手解決掉，直接把槍手擊斃。」

自從槍擊案發生後，波拉克成為代表受害家屬表達心聲的禁槍倡議人士，曾赴白宮當面向川普總統陳述希望透過立法加強槍枝管制的意見。

與其他受害者家屬在白宮與川普座談時，波拉克當面對川普說：「應該好好解決問題吧！我真的很氣憤。」