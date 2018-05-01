CNN調查Uber醜聞 全美103名司機被控性侵

2018-05-01 22:45 中央社 紐約30日綜合外電報導



CNN調查美國至少有103名Uber司機被指控性侵害或性虐待乘客，有些司機已被逮捕或遭警方通緝。 歐新社 分享 facebook

有線電視新聞網（CNN）調查揭露，過去4年，美國至少有103名優步（Uber）司機被指控性侵害或性虐待Uber乘客，有些司機已被逮捕或遭警方通緝。

CNN調查發現，這103名Uber司機中，至少有31名司機因為強迫觸摸、非法監禁或強暴等罪名而遭判刑，還有數十起刑事及民事案件候審。

CNN所做的調查，是針對美國20個主要城市的警方報告、聯邦法院記錄和地方法院資料庫進行深入分析。

關於Uber或其他共乘服務公司司機的性侵案件數量，目前還沒有可取得的公開數據。

共乘服務巨擘Uber的司機性侵害問題，和Uber提供「安全搭車回家」（safe ride home）的品牌口號相互矛盾。

CNN調查部分內容發現，這些性侵事件發生時，很多女性都是在飲酒或酒醉狀況下，被這些Uber司機強暴或攻擊。

CNN檢視的警方報告指出，大多數Uber司機性侵事件發生在美國主要城市或鄰近地區。但Uber沒有提供有多少司機被控性侵的數據。

Uber上週才在官網發布一段預防性侵的影片，向Uber司機和乘客倡導「如何建立一個更安全的社區」。

Uber執行長柯霍斯洛夏西（Dara Khosrowshahi）上週因為另一件不相干的事情和CNN通上電話，當時他說打擊性侵是「我們新的優先要務」。