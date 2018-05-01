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非法移民大軍壓境 華人見解兩極

2018-05-01 14:08世界日報 記者張越／洛杉磯報導

常年致力於替中南美洲國家民眾提供援助的幫幫忙基金會會長鮑潘曉黛指出，中南美洲雖然貧窮，但近期政局穩定，也沒有大型自然災害。她不希望這些民眾以非法途徑進入美國，而且能付得起偷渡費的中南美洲居民，在當地都是中上等人家，被幫派控制或迫害的可能性並不大。

大批中美洲移民在星期天已經抵達美墨邊界，尋求政治庇護，大多數人來自宏都拉斯，宣稱受到幫派暴力的威脅，以及被敲詐，在家鄉是「死路一條」。根據媒體報導，大量移民通宵睡在美墨入境口岸門口，等待和移民官談話。

幫幫忙基金會會長鮑潘曉黛表示，中南美洲雖然貧窮，但不像傳聞中所說的那麼動盪。她多年來都到包括位於中美洲的宏都拉斯、薩爾瓦多等中美洲國家奉獻愛心，贈送生活物資。宏都拉斯去年舉行總統大選，政權已趨於平穩。這些國家確實經濟不好，民眾較為貧窮，但今年以來並沒有發生政治動盪或自然災害，不至於到有家不能回，必須到美國尋求政治庇護的程度。

鮑潘曉黛說，這些國家雖貧困，也確實有幫派犯罪、販毒的問題。但老百姓並不是每天生活在恐怖之中，也沒有完全被幫派支配生活，一般百姓日子雖窮，但並沒有到日子過不下去的狀況。

她表示，其實有能力偷渡來美者，至少要交8000美元偷渡費，對於宏都拉斯人是一筆鉅款；能付得起的人，至少是有一點家底，並不是赤貧的人能夠負擔得起。而這些有能力偷渡的人，遭遇幫派威脅必須逃亡的可能性並不是很大。很多人都是衝著美國福利來的。

她不希望他們以這種強闖邊境方式來美國，但只要是合法途徑就可以；偷渡或強闖的方式，給美國民眾帶來很大負擔。尤其是要求免費的醫療和教育，已經成了美國人不能承受之重。她歡迎移民，但最好以合法途徑移民美國。

不過也有華裔民眾表示，這些人以堅強的毅力，跋涉幾千公里來尋求未來和希望。如果不是對當地生活失去信心，不可能有如此強烈的渴望來美國。如果他們能在美國工作和納稅，對美國也不是壞事。加州農業幾乎全靠中南美洲工人採收和種植，他們的到來，對加州農業以及其他行業也是有好處。尋求政治庇護的中國人也很多，大家要以同理心去理解和對待別人。

偷渡移民

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