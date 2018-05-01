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潘斯視察美墨邊牆 嘉勉駐防官員

2018-05-01 14:05世界日報 編譯組／綜合報導

加州美墨邊境僅100哩處，29日上演兩樣情。副總統潘斯視察美墨邊境圍牆，嘉許當地駐防的執法人員。但與此同時200多名中美洲移民大軍正穿越美墨邊境，硬闖美國。

在帝國谷（Imperial Valley），副總統潘斯對建築工地進行嚴密的安全訪問，稱讚當地邊境駐防人員與海關邊境保護局官員，並獲贈一塊原始的邊防巡邏圍欄的禮物。

沿著當地向西約兩小時車程，一群引起總統川普憤怒的中美洲移民，正大舉在蒂華納與聖地牙哥邊境等待，尋求庇護。

空軍二號專機於29日上午10時30分，在El Centro海軍航空站著陸，潘斯和他的妻子Karen下飛機，向軍人揮手致意，包括一些孩子，接著上車前往邊境巡邏站，與當地駐防人員握手。

當車隊沿著Evan Hewes公路駛過農田和灌溉渠時，一些當地居民出來揮手，加油站民眾也拿起相機拍照。鄰近邊境巡邏站附近，有一小群示威者，拿著寫上「邊界圍欄不會救我們」的標語。

潘斯在該巡邏站感謝聯邦移民執法官員，向他們保證，川普將致力改革移民法。在20分鐘演講中，潘斯一在稱讚這些移民官為英雄，因他們正做著困難的工作。潘斯這次的視察，與總統川普來洛視察美墨邊境時間相距一個多月。

而就在同時間，在San Ysidro邊境入口處，前一天抵達的200多名中美洲移民，繼續等待尋求庇護，大多數來自宏都拉斯，他們飽受幫派暴力。

潘斯表示，「我們一直關心這起事件的進展」，並表示他希望相關人員處理方式符合國家法律。潘斯說，就像川普總統說的，一個沒有邊界的國家，並不是國家。

海關與邊境保護局(CBP)主管Kevin McAleenan在一分聲明中表示，CBP官員需平衡必要資源，以便每日替抵達美國的數十萬旅客提供入境服務，同時也以安全有序的方式執行國家移民法。

這些移民大軍湧入時，一群人28日揮舞著宏都拉斯國旗，年輕移民爬上美墨邊境大門頂端。

移民潘斯川普

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