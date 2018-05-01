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校園霸凌 14歲華生挨打牙斷唇破

2018-05-01 12:37世界日報 記者黃伊奕╱紐約報導

年僅14歲的王同學(化名)在新澤西州一家中學就讀，前不久卻因被一名高年級同學欺負打斷了牙齒。對此其母親既心疼又生氣，卻不知道應該怎麼辦。法律人士指出，如果王同學此前已經有過被該名高年級學生欺負的經歷，並且老師都知情；又或者該名高年級學生在學校一直有惹事紀錄，學校卻未及時處理，王同學的家長可以學校失職提告，彌補對孩子帶來的傷害。

王同學母親日前委託好友前往美國亞裔社團聯合總會求助。根據王同學母親寫下的事情經過指出，23日王同學在準備上課時，拿出一個耳機放在桌子上，但一轉頭耳機就不見了，他於是向另外一名高年級男生大聲索討耳機，對方也同樣大聲答覆表示自己沒有拿。但之後卻發現班上同學在傳遞他的耳機，最終耳機落在該名高年級男生手上。

於是王同學又走到對方面前繼續索要耳機，但不僅沒能拿回，還被對方用T形鐵管砸到嘴巴，導致兩顆門牙被砸斷。而且這一切都被當時在班上的老師看在眼裡，卻未及時出面制止。

因為門牙被砸斷，嘴唇也砸破，王同學的母親無比心疼。尤其是帶著兒子前往醫院檢查後，發現兩顆門牙的神經都斷了，只能重新植假牙。雖然事後該名鬧事的學生已經被學校開除，但細問之下，兒子表示對方之前長期欺負他，只是一直沒有告訴家人，王同學母親難以放心讓兒子在該學校繼續就讀。

黎保利律師樓案件經理宋大維表示，如果此前該名動手男生在學校已經惡名昭彰，或者王同學確實被欺負已久，但是老師與學校卻沒有及時作出處理，家長有權利就此向學校提出控告與索賠。加上王同學已經14歲，早過換牙年紀，此次打斷的牙齒可視為永久性傷害。不過打斷牙齒並非大傷害，也不會對其以後的生活帶來很大的負面影響，所以即使能夠訴訟成功，獲得的賠償也十分有限。

牙齒亞裔紐約

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